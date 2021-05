Jaguar E-Pace: che stile la R-Dynamic Black Edition

Jaguar ha annunciato un nuovo allestimento alla sua gamma E-Pace che punta tutto sulla raffinatezza e l’estetica: la R-Dynamic Black Edition. Dal punto di vista estetico sia gli esterni che gli interni hanno subito alcune modifiche che mettono in risalto lo stile sportivo di questo SUV compatto e inoltre è stato aggiunto un importante aggiornamento tecnologico.

Segni di riconoscimento

Basata sulla configurazione R-Dynamic S, questa nuova versione si distingue per i cerchi in lega da 19 pollici “Satin Grey” con pinze dei freni rosse a contrasto, vetri oscurati e tetto panoramico, ma, soprattutto, per la finitura nera lucida (‘Gloss Black’) in punti strategici, le coperture degli specchietti retrovisori, i contorni del paraurti anteriore e dei finestrini, le griglie inferiore e principale o le griglie laterali, oltre ai loghi specifici al posteriore.

Più connessa

Con la Jaguar E-Pace R-Dynamic Black il marchio inglese ha anche colto l’occasione per offrire una migliore connettività. Ad esempio, il touch screen da 11,4 pollici nella consolle centrale incorpora già il nuovo sistema di infotainment Pivi Pro. Secondo il produttore, questo permetterebbe al guidatore di svolgere il 90% delle normali attività con due soli tocchi, grazie ad una struttura semplificata del menù.

Motorizzazioni

La Jaguar E-Pace R-Dynamic Black Edition è ora disponibile, con i motori MHEV da 1.5L e e 2.0L con potenze da 160 a 310 CV. In tutti i casi il powertrain è dotato di cambio automatico a nove rapporti e trazione integrale di serie.