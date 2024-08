Jaguar D-Type: l’incredibile replica in scala 1:8 di quella di Ralph Lauren

Amalgam Collection propone una suggestiva replica in scala 1:8 della Jaguar D-Type. Solo 199 gli esemplari previsti, offerti al prezzo di 19.995 euro ciascuno. La livrea è identica a quella della vettura condotta al successo da Duncan Hamilton e Ivor Bueb alla 12 Ore di Reims del 1956. Come da tradizione, il modello plasmato dall’atelier inglese riproduce fedelmente le fattezze dell’auto reale, nonostante il formato ridotto. Nei 55 centimetri di lunghezza sembra di respirare un rapporto fisico con quest’ultima.

Ogni esemplare è costruito e assemblato a mano da un piccolo team di artigiani, perfetti padroni del loro mestiere. Una parte significativa della riuscita dell’opera va anche alla scansione della vettura in scala reale oggetto della riproduzione. Le immagini di archivio, i codici vernice e le specifiche dei materiali sono stati forniti da Jaguar Heritage. Per dare forma al modello sono stati utilizzati materiali della migliore qualità.

Progettata per vincere la 24 Ore di Le Mans, la vera Jaguar D-Type seppe cogliere brillantemente l’obiettivo, affermandosi a più riprese nella mitica sfida della Sarthe, dove mise a segno tre sigilli in quattro anni, fra il 1954 e il 1957. Cuore pulsante del modello era una motore a 6 cilindri in linea da 3.4 litri di cilindrata, in grado di sviluppare 245 CV di potenza massima. L’aspetto muscolare si erge a cartina di tornasole del suo temperamento. Difficile non farsi rapire dal fascino delle alchimie stilistiche, davvero molto sinuose.

Il modello in scala 1:8 di Amalgam Collection imita magnificamente la Jaguar D-Type in formato reale posseduta dal celebre stilista Ralph Lauren. L’uomo dietro il mitico impero della moda americana possiede un garage che è una vera e propria sinfonia di velocità, potenza e bellezza. La sua collezione è leggendaria. Dentro ci sono capolavori da mille e una notte. Chapeau!

Fonte | Amalgam Collection