Il Gruppo Chery amplia la sua offerta premium con il nuovo JAECOO 6, un SUV compatto elettrico progettato per eccellere tanto nel traffico cittadino quanto sui percorsi off-road. Già disponibile in diversi paesi asiatici, in Australia e in Nuova Zelanda, il JAECOO 6 potrebbe presto fare il suo debutto sulle strade europee.

Dimensioni e design di JAECOO 6

Il JAECOO 6, lungo 4,40 metri, largo 1,91 e alto 1,71, offre un’abitabilità sorprendente grazie a un passo generoso di 2,71 metri. Il design esterno trae ispirazione dalle forme “boxy” tipiche dei fuoristrada, con linee nette e squadrate che conferiscono al veicolo una presenza imponente su strada. La sezione frontale è caratterizzata da gruppi ottici a LED a forma di L rovesciata e da una griglia con sottili listelli verticali. Le superfici vetrate laterali garantiscono un’ottima illuminazione interna, mentre i parafanghi marcati enfatizzano la vocazione off-road del modello.

Interni e tecnologia

Gli interni del JAECOO 6 rispecchiano il design esterno con forme nette e una plancia sviluppata orizzontalmente. La qualità percepita è elevata, grazie all’uso di materiali pregiati e a una ricca suite tecnologica. Al centro della plancia si trova un grande schermo touch da 15,6 pollici per il sistema di infotainment, equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 8155. Questo schermo permette di controllare diverse funzioni della vettura e del sistema multimediale. Un secondo schermo da 10,25 pollici, posizionato dietro il volante, funge da quadro strumenti, offrendo una grafica chiara e personalizzabile.

Innovative soluzioni come le maniglie delle portiere sostituite da pulsanti elettrici aggiungono un tocco futuristico. L’abitabilità è garantita anche nella seconda fila di sedili, dove tre passeggeri possono viaggiare comodamente.

Performance e autonomia

Il JAECOO 6 è alimentato da due motori elettrici a magneti permanenti, uno su ciascun asse. Il motore anteriore eroga 95 CV e 165 Nm di coppia, mentre quello posteriore offre 184 CV e 220 Nm. La potenza complessiva raggiunge i 279 CV e 375 Nm, permettendo al SUV di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,5 secondi. La batteria agli ioni di litio da 69,8 kWh offre un’autonomia di 470 km secondo il ciclo NEDC, rendendo il JAECOO 6 ideale per la città e per i viaggi più lunghi. La batteria può essere ricaricata fino all’80% in soli 30 minuti con una potenza massima di 85 kW in corrente continua.

Sicurezza e struttura

Il JAECOO 6 è costruito su una struttura in alluminio che offre una rigidità torsionale superiore del 40% rispetto a un telaio tradizionale. Questo materiale ha contribuito a mantenere il peso a soli 1.892 kg, nonostante le dimensioni e la capacità della batteria. Il SUV è dotato di numerosi dispositivi di sicurezza attiva, tra cui una suite di Adas con funzione di guida autonoma di Livello 2, Adaptive Cruise Control, frenata automatica di emergenza, mantenimento attivo della carreggiata e rilevamento della segnaletica stradale.