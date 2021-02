Incidente tra Tesla, Nissan e Mustang: l’elettrica finisce spezzata in due [Video]

In strada la prudenza è d’obbligo, perché il rischio di fare una frittata, quando si eccede, è dietro l’angolo, come testimonia un video che mostra le immagini dell’esito di un crash tra una Tesla Model S, una Nissan GT-R e una Mustang. Ad avere la peggio, nel caso specifico, è stata l’auto elettrica di Elon Musk, che si è spezzata in due alle spalle dei sedili posteriori.

Difficile ricostruire i fatti, ma è chiaro che l’incidente non è avvenuto ad andatura bassa. Qualcuno dice che sia stato il conducente dell’auto giapponese a fiondarsi come un missile sulla Tesla e sulla Mustang: la cosa sembra verosimile, ma in assenza di elementi certi a nostra disposizione, non possiamo escludere dinamiche diverse.

Quale che sia la condotta da cui è scaturito il crash, andato in scena all’altezza di un incrocio in una città della Florida, si resta impressionati alla vista dei fotogrammi consegnati dal video. Date un un’occhiata e, se lo gradite, fateci sapere cosa ne pensate.