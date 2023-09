Incidente sull’autostrada A4 tra Seriate e Bergamo: cinque veicoli coinvolti e sei feriti

Un grave incidente si è verificato lunedì 25 settembre sull’autostrada A4 tra Seriate e Bergamo, in direzione Milano. Cinque veicoli, tra cui tre camion, un furgone e un’auto, si sono scontrati causando il ribaltamento di uno dei camion. Sei persone sono rimaste ferite, ma nessuna in modo grave. L’incidente ha provocato la chiusura del tratto autostradale per oltre un’ora e lunghe code in direzione Milano.

Sei persone sono rimaste ferite in un grave incidente che si è verificato questa mattina sulla A4 tra Seriate e Bergamo

L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 al km 173 dell’autostrada A4. Secondo una prima ricostruzione, uno dei camion avrebbe tamponato il furgone che lo precedeva, innescando una reazione a catena che ha coinvolto gli altri veicoli. Uno dei camion si è ribaltato sulla carreggiata, ostruendo il passaggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo, che hanno messo in sicurezza l’area, rimosso i mezzi incidentati e bonificato la strada.

I soccorsi sanitari sono arrivati con tre ambulanze e un’auto medica. Sei persone sono state soccorse: due donne di 40 anni e quattro uomini di 31, 44, 55 e 70 anni. Tre di loro sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, mentre gli altri hanno rifiutato il ricovero. Nessuno ha riportato ferite gravi.

La polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia hanno effettuato i rilievi del caso e gestito la viabilità. Il tratto autostradale tra Seriate e Bergamo è stato chiuso al traffico fino alle 10, causando code di circa quattro chilometri in direzione Milano. Ai conducenti è stato consigliato di uscire a Seriate e percorrere la tangenziale di Bergamo per poi rientrare in autostrada a Dalmine. Si tratta dell’ennesimo incidente che si verifica sull’autostrada A4, una delle più trafficate d’Italia. Solo una settimana fa, un altro camion si era ribaltato sul guard rail tra Brescia e Milano, provocando code fino a 20 chilometri. Si sollecita quindi la massima prudenza ai guidatori che percorrono questa arteria.