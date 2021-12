Incidente con l’HSV Maloo R8: insegue l’Audi e si schianta [Video]

Il video odierno conferma, se mai ce ne fosse bisogno, la pericolosità delle sfide su strada. Protagonista del filmato è una HSV Maloo R8, mezzo poco conosciuto dalle nostre parti. Dietro il suo look strano, da pick-up stravagante, si nasconde una delle auto più prestazionali mai costruite in Australia.

Consapevole della potenza del suo veicolo, il tizio al volante non accetta che al via del semaforo un’Audi RS3 Sportback a trazione integrale possa seminarlo. Così spinge a fondo sul pedale dell’acceleratore, perdendo il controllo sull’asfalto umido. Per lui un’ingloriosa uscita di strada. Fortunatamente nell’incidente non si è fatto male.

Anche se gli è andata bene, sono certo che la prossima volta sarà più cosciente delle responsabilità che derivano dall’uso di un’auto ad alto vigore energetico. Il filmato del crash della HSV Maloo R8 è stato condiviso su TikTok, dove ha raccolto parecchie visualizzazioni. A voi le immagini.