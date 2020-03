Audi RS3 Sportback: la nuova versione speciale 25 yearRS

Di Dario Montrone lunedì 9 marzo 2020

Disponibile allo stesso prezzo della declinazione standard, la nuova Audi RS3 Sportback 25 yeaRS è riconoscibile per la dotazione di serie ampliata.

La 'hot hatch' Audi RS3 Sportback è disponibile nella nuova versione speciale 25 yeaRS, per celebrare il quarto di secolo della sigla Rennsport. Confermato il motore a benzina 2.5 TFSI a cinque cilindri da 400 CV di potenza e 480 Nm di coppia massima che, grazie anche all'abbinamento con il cambio sequenziale a doppia frizione S tronic a sette rapporti e la trazione integrale quattro, consente di raggiungere la velocità massima di 280 km/h (su richiesta) e accelerare da 0 a 100 in 4,1 secondi.

La nuova Audi RS3 Sportback 25 yeaRS è dotata di impianto di scarico sportivo RS, pacchetto Dynamic con l'assetto sportivo RS plus e le sospensioni magnetoreologiche regolabili Audi magnetic ride, proiettori Audi matrix a led, luci d'ingresso dedicate con il logo RS 25th, coprimozzo dei cerchi in lega anch'esso con il logo RS 25th, strumentazione digitale Audi virtual cockpit con il display da 12,3 pollici e sistema multimediale MMI plus con il display MMI touch, il navigatore satellitare integrato ed il servizio Audi connect.



Inoltre, la nuova Audi RS3 Sportback 25 yeaRS è proposta in cinque tinte della linea Audi exclusive, ovvero le speciali colorazioni Verde Goodwood, Grigio Suzuka, Argento Akoya, Nero Ciliegia e Blu Nogaro, quest'ultima per omaggiare la storica Audi 80 Avant RS2 introdotta esattamente venticinque anni fa e capostipite della gamma RS di Audi.

Il pacchetto 25 yeaRS è disponibile senza sovrapprezzo, perciò la nuova Audi RS3 Sportback 25 yeaRS è in vendita da 55.500 euro. Tra gli optional figura il pacchetto Audi exclusive con il look 'total black' che prevede il colore nero lucido per i loghi, i lettering, la cornice della calandra single frame, lo splitter anteriore, le modanature dei cristalli laterali e le calotte degli specchietti retrovisori.