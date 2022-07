Incentivi retrofit elettrico, fino a 3.500 euro per convertire auto e furgoni

Anticipato dalla legge di bilancio 2022, arriva finalmente il decreto attuativo relativo agli incentivi retrofit elettrico dedicato alle automobili e ai veicoli commerciali. Il contributo può raggiungere un massimo di 3500 euro per convertire un veicolo con motore termico in uno alimentato a batteria.

Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims), in collaborazione con quello dello Sviluppo economico (Mise) hanno redatto il testo che pone le seguenti regole:

Iveicoli interessati vanno dai minivan per il trasporto di persone, ai veicoli con più di otto posti, ai furgoni per il trasporto delle merci (categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G) immatricolati originariamente con motore a combustione interna che vengono trasformati in veicoli con trazione elettrica.