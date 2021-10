Inaugurato a Roma il Mercedes-EQ Experience Concept, il primo in Europa

Inaugurato a Roma il primo Mercedes-EQ Experience Concept, lo spazio esclusivo che intende offrire ai visitatori la possibilità di scoprire, toccare con mano ed interagire con il marchio Mercedes-EQ.

Mercedes-EQ è il sub-brand con cui Mercedes-Benz connota la mobilità elettrica all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità, senza venire a compromessi, però, con design, piacere di guida, praticità di utilizzo quotidiano ed affidabilità che caratterizzano da sempre la produzione Mercedes-Benz e Smart.

L’attivazione del Mercedes-EQ Experience Concept, il primo in Italia ed in Europa, è stata realizzata da Mercedes-Benz Roma con la collaborazione di Coin Excelsior, il premium department store italiano dedicato al mondo dell’abbigliamento, degli accessori, del beauty e dell’home decoration, che ospita il Mercedes-EQ Experience Concept all’interno del proprio esclusivo department store al centro di Roma.

Il Mercedes-EQ Experience Concept, intende offrire un’esperienza a tutto campo, sia fisica che digitale. Uno spazio “phigital” è stato definito da Eugenio Blasetti, responsabile Press Relations and External affair di Mercedes-Benz Italia, che ha condotto l’evento di presentazione del Mercedes-EQ Experience Concept.

A fare gli onori di casa, Marco Terrusi, CEO di Mercedes-Benz Roma, che può vantare il primato di vendita Smart in Italia con circa 200.000 esemplari immatricolati nella Capitale, sui circa 500.000 venduti in Italia, come ha ricordato Blasetti nella sua introduzione.

Sulla scia dell’iniziativa dell’Urban Mobility Store lanciato da Mercedes-Benz nel 2014, il Mercedes-EQ Experience Concept si ripromette di offrire ai visitatori la più coinvolgente brand experience sul marchio della Stella e su Smart, nelle loro espressioni più avanzate della mobilità elettrica.

Nel Mercedes-EQ Experience Concept si potranno ricevere tutte le informazioni sui modelli, sul loro utilizzo, interagire nella simulazione di allestimenti ed abbinamenti di colori ed interni e toccare con mano le novità della gamma Mercedes-EQ. Ed il tutto all’interno di un’esperienza esclusiva di shopping presso Coin Excelsior.

La presenza del presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia, Radek Jelinek, e di Roland Armbruster CEO di Coin, testimonia inequivocabilmente l’importanza e la valenza strategica dello spazio Mercedes-EQ Experience per le due aziende, legate dal filo rosso dell’esclusività dei loro prodotti.

Entrambi hanno dichiarato, infatti, di riporre aspettative ambiziose sul Mercedes-EQ Experience Concept che, se confermate, porteranno all’apertura di nuovi centri in altre località iconiche dove sono presenti i department store Coin Excelsior, come ad esempio Venezia.