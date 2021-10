In vendita una Ford Mustang Shelby GT350R con solo 800 miglia

Nel 2019 Ford ha sfornato una versione speciale della sua Pony Car per eccellenza, la Mustang. Quell’anno l’Ovale Blu ha lanciato sul mercato un prodotto sfizioso come la Mustang Shelby GT350R, grazie specialmente al motore che risiede sotto al suo cofano: il Voodoo V8 aspirato da 5,2 litri da 526 CV e 581 Nm di coppia. Ford non costruisce più la GT350, il che significa che l’unico modo per portarsene a casa una è il mercato dell’usato. La migliore fra tutte, probabilmente, è l’esemplare in vendita all’asta presso Bring a Trailer, perché ha percorso solamente 836 miglia.

Le caratteristiche

Questa Mustang è stata acquistata nel 2019 nella contea di Orange, in California, e ha trascorso un po’ del suo tempo tra lo Utah e la Florida, senza però venire sfruttata a dovere. Oggi è in vendita con solo 836 miglia, praticamente in condizioni pari al nuovo. L’auto viene venuta con una copertura per auto, con la documentazione originale del produttore, una lunga serie di accessori, e un rapporto Carfax senza incidenti e un titolo Utah pulito.

A caratterizzare l’esterno dell’auto c’è una tonalità soprannominata Magnetic Metallic con strisce nere opache e accenti rossi. Presenta anche un’ala posteriore in fibra di carbonio, un cofano con prese d’aria e cerchi in fibra di carbonio da 19 pollici di fabbrica avvolti in pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 305/30 anteriori e 315/30 posteriori. La GT350R dispone anche delle sospensioni regolabili MagneRide di Ford.

Abitacolo

Nell’abitacolo si respira una grande sportività grazie a sedili Recaro rivestiti in tessuto Ebony e pelle scamosciata Miko con accenti e cuciture rosse. Mentre i modelli “R” mancano di sedili posteriori, l’auto ha ancora alcuni comfort come un grande sistema di infotainment e un sistema audio Bang & Olufsen a 12 altoparlanti. Il tutto per rendere ancora più speciale un modello, che di per sé rappresenta un certo tipo di esclusività made in USA.