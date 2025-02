A volte la fortuna si nasconde dietro una multa. È quanto accaduto a Carini, nel palermitano, dove un’auto rubata è stata ritrovata e restituita al proprietario grazie all’occhio attento di un ausiliare del traffico. L’uomo, insospettito da una Fiat Panda che da tre giorni occupava un posto a pagamento senza ticket, ha verificato la targa scoprendo che il veicolo era stato denunciato come rubato ai carabinieri di Terrasini.

Fiat Panda rubata: stavolta si ringraziano le multe

La catena virtuosa di segnalazioni ha coinvolto la Telereading Srl, società che gestisce i parcheggi, la polizia municipale e i carabinieri, fino al lieto epilogo con il ritrovamento del legittimo proprietario. L’anziano signore, commosso, ha rivelato che il furto auto aveva mandato in fumo un viaggio programmato con la moglie per celebrare i loro 53 anni di matrimonio, progetto che ora potrà finalmente realizzare.

Il Comune di Carini ha voluto evidenziare come questa vicenda dimostri l’efficacia della collaborazione tra ausiliari del traffico e forze dell’ordine, non solo nella gestione dei parcheggi ma anche nel presidio del territorio. Il sindaco Monteleone ha elogiato questo esempio di perfetta sinergia tra istituzioni e operatori.

Un po’ di fortuna

“È una grande soddisfazione sapere che il nostro lavoro quotidiano possa contribuire anche a risolvere situazioni come questa”, ha commentato Daniela Pecoraro della Telereading Srl, sottolineando il ruolo strategico degli ausiliari nel monitoraggio capillare delle strade cittadine.

La vicenda assume particolare rilevanza considerando che Palermo detiene il record nazionale di furti d’auto. Un caso virtuoso che dimostra come un efficiente sistema di controllo della sosta sulle strisce blu possa trasformarsi in un prezioso alleato per la sicurezza urbana, fornendo un modello replicabile in altre realtà locali.