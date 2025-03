Furti auto Italia in aumento e crisi produttiva: il settore automobilistico nazionale si trova ad affrontare sfide senza precedenti. Tra i veicoli più rubati spiccano modelli iconici come Alfa Romeo Giulietta, Range Rover, Fiat 500, Fiat Panda e BMW X5. Questo preoccupante fenomeno alimenta un mercato nero fiorente, con auto destinate alla rivendita illegale o smantellate per il commercio di pezzi di ricambio.

I consigli degli esperti

Gli esperti consigliano agli acquirenti di auto usate di adottare misure preventive: controllare lo storico del veicolo tramite il numero di telaio (VIN), evitare transazioni in contanti e verificare attentamente la documentazione. Sorprendentemente, i dispositivi antifurto meccanici tradizionali continuano a essere un efficace deterrente nonostante i progressi tecnologici.

Nel frattempo, l’industria automobilistica italiana vive una fase di profonda trasformazione. Il gruppo Stellantis produzione sta esplorando nuove strategie per rilanciare la competitività, tra cui lo sviluppo di un innovativo SUV chiamato “Pandissima”. Questo modello, destinato ad ampliare la gamma Fiat Panda, sarà lungo circa 4,5 metri e verrà lanciato nell’estate 2025 con motorizzazioni elettriche e mild-hybrid. Per ottimizzare i costi, si prevede la produzione presso lo stabilimento marocchino di Kenitra.

Crisi produttiva

La crisi produttiva ha colpito duramente, spingendo Maserati a proporre ai propri dipendenti un trasferimento temporaneo in Serbia per supportare la produzione della Fiat Grande Panda. L’offerta prevede sei mesi di lavoro con rientri in Italia ogni 45 giorni, ma molti lavoratori preferiscono rimanere in cassa integrazione, citando difficoltà personali e preoccupazioni legate al contesto geopolitico locale.

Questi due fenomeni, apparentemente scollegati, mettono in evidenza le sfide di un settore in rapida evoluzione. Da un lato, la lotta ai furti e la necessità di garantire maggiore sicurezza; dall’altro, l’impegno verso una mobilità sostenibile e la riorganizzazione produttiva per affrontare le problematiche strutturali del comparto.