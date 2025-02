Tesla si ritrova nuovamente al centro delle polemiche dopo la diffusione di un video virale che mostra diversi Cybertruck gravemente danneggiati durante un trasporto su bisarca, sollevando dubbi sulla qualità e l’affidabilità del controverso pickup elettrico di Elon Musk.

Le immagini, rapidamente diffuse online, ritraggono veicoli con telai deformati e carrozzerie quasi irriconoscibili, scatenando un’ondata di speculazioni nella comunità automotive. Gli esperti del settore offrono diverse interpretazioni: potrebbero trattarsi di unità difettose scartate durante la fase di test, oppure di esemplari utilizzati per i necessari crash test di omologazione. L’ipotesi di danni post-consegna appare meno probabile, considerando che la commercializzazione è ancora in una fase iniziale.

L’azienda di Austin, fedele al suo stile, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. Questo silenzio non fa che alimentare le congetture sul web, dove appassionati e analisti cercano di comprendere le cause di tali danneggiamenti.

Dal suo debutto nel 2019, il Cybertruck ha sempre fatto parlare di sé, sia per il suo design avveniristico che per le numerose sfide produttive affrontate da Tesla. I ritardi nelle consegne e le difficoltà tecniche hanno già messo a dura prova la pazienza di clienti e investitori.

La gravità dei danni visibili nel video ha acceso un dibattito online sulla solidità del progetto Cybertruck. La comunità si chiede se questi episodi siano casi isolati o sintomatici di problematiche strutturali più profonde, che potrebbero influenzare la reputazione del marchio.