Boom di multe stradali: oltre 1,7 miliardi di euro incassati, con 204 milioni raccolti solo a Milano e una media di 171,5 euro pro capite a Siena. Il piccolo comune di Carrodano, con appena 465 abitanti, ha raggiunto un sorprendente incasso di 807 mila euro.

Multe, dove si incassa di più in Italia

Il 2024 segna un record storico per i proventi derivanti dalle violazioni del Codice della Strada in Italia. Secondo un’analisi condotta da Facile.it sui dati Siope, le entrate derivanti dalle sanzioni stradali hanno registrato un incremento del 10% rispetto all’anno precedente, portando un notevole beneficio alle casse dei proventi comuni.

La distribuzione geografica delle multe vede protagoniste le grandi città. Milano guida la classifica con oltre 204 milioni di euro incassati, seguita da Roma (145,8 milioni) e, con un distacco significativo, da Firenze (61,6 milioni) e Torino (61,2 milioni). La top ten è completata da Napoli (42,9 milioni), Genova (36,7 milioni), Bologna (27,7 milioni), Verona, Padova e Palermo. Complessivamente, i primi dieci comuni hanno raccolto quasi 650 milioni di euro, rappresentando oltre un terzo del totale nazionale.

Analisi pro capite: brilla Siena

Interessanti spunti emergono dall’analisi pro capite. È Siena a primeggiare con 171,5 euro per abitante, superando Firenze (170 euro) e relegando Milano al terzo posto con 149,1 euro. Seguono Padova con 111,3 euro e Verona con 92,4 euro pro capite. Questi dati sottolineano come le multe non siano sempre proporzionali alla popolazione residente, ma influenzate anche dai flussi turistici e pendolari.

Tra i piccoli comuni, spicca Carrodano, in provincia di La Spezia, che con soli 465 abitanti ha incassato oltre 807 mila euro nel 2024. Notevoli anche le performance di Colle Santa Lucia (Belluno) con 671 mila euro e Poggio San Lorenzo (Rieti) con 397 mila euro.

In controtendenza rispetto all’aumento delle sanzioni, il settore assicurativo offre un piccolo sollievo agli automobilisti. A febbraio 2025, il premio medio per l’RC Auto è sceso a 633,45 euro, con una riduzione del 3,09% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Tuttavia, questo calo non compensa l’incremento delle multe stradali.

La crescente applicazione delle sanzioni stradali sta avendo un impatto significativo sia sui bilanci comunali che sulle finanze dei cittadini italiani, sottolineando l’importanza di una guida responsabile e conforme alle norme del Codice della Strada.