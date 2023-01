Firenze: attivate altre 5 zone urbane con limite di 30 km/h

Il Comune di Firenze ha approvato 5 nuove “zone 30”. La cifra si riferisce alla velocità massima consentita ai veicoli in quelle aree. Si tratta di un valore più basso di 20 km/h rispetto ai 50 km/h normalmente previsti in ambito urbano. Nel capoluogo toscano erano già state istituite 12 di queste zone. Ora se ne aggiungono altre: a Coverciano, Campo di Marte, San Bartolo a Cintoia, Sofiano e Statuto, via Ripoli. Quest’ultima rientrava già nelle “zone 30”, ma adesso l’area a velocità ridotta è stata ampliata.

Quartiere 2 di Firenze

Per quanto riguarda Coverciano, le strade interessate sono comprese nel perimetro fra via Lungo l’Affrico, viale Duse, viale Verga, via del Gignoro, ferrovia (esclusi). Quella di Campo di Marte, invece, ricade nell’area delimitata da piazza delle Cure, viale dei Mille, viale Volta, viale Righi, viale Ojetti, viale De Amicis, viale Cialdini, viale Paoli (esclusi).

Le aree del Quartiere 4

Come riferisce il sito del Comune di Firenze, la “zona 30” di Soffiano si sviluppa all’interno del perimetro composto da viale Talenti, piazza Batoni, via del Sansovino, via del Pignoncino, via Giovanni della Casa, via Pisana (inclusa), via di Soffiano (inclusa), via Piero di Cosimo (inclusa), via Arnoldi (inclusa), via del Filarete (inclusa), via degli Arcipressi (inclusa), via Giovanni da Milano (inclusa), viale Nenni, via Foggini. Per quella di San Bartolo a Cintoia l’area interessata ricade all’interno di via Canova, viale Etruria, Viadotto dell’Indiano, via Simone Martini (esclusi).

Quartiere 5 ed estensione nel Quartiere 3

L’area di Statuto è compresa fra via Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, piazza della Costituzione, via Cosseria, ferrovia, via Mariti. L’ampliamento della “zona 30” di Ripoli ricomprende le strade fino a via Coluccio Salutati (esclusa) e viale Giannotti. L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Firenze è quello di migliorare la sicurezza stradale, proteggere maggiormente gli utenti deboli (pedoni e ciclisti in primis) e ridurre l’inquinamento da smog e da rumore. L’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti mette in risalto anche un altro aspetto: nelle “zone 30”, in base alle statistiche, si riducono gli incidenti e in caso di sinistri le lesioni fisiche sono meno gravi. Questo ha motivato la scelta.

