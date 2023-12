Hyundai, su tutti i veicoli garanzia di 5 anni senza limiti di chilometraggio

Hyundai ci tiene a stabilire sin da subito un rapporto di fiducia con i propri clienti. Fiducia che ovviamente non può che passare dagli standard di qualità che caratterizzano il processo di costruzione di ogni veicolo della Casa sudcoreana. Proprio grazie a uno standard qualitativo elevato, Hyundai è in grado di offrire su tutta la propria gamma una garanzia di 5 anni a chilometraggio illimitato. Inoltre, la garanzia di Hyundai include batterie e componenti ad alta tensione, con un limite in questo caso di 8 anni o 160.000 km, oltre a una garanzia di mobilità.

Nella garanzia di 5 anni senza limiti di chilometraggio proposta di serie su tutte le nuove vetture del brand vendute in Italia dai concessionari ufficiali, Hyundai include anche l’assistenza stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo al clienti la massima serenità di fronte a ogni imprevisto – in caso la manutenzione ordinaria annuale venga svolta presso uno dei riparatori autorizzati della Rete ufficiale Hyundai in Italia.

La durata di 5 anni, sempre a chilometraggio illimitato, della garanzia vale anche per le batterie da 48 Volt che alimentano i modelli benzina e diesel con sistema mild-hybrid di Hyundai, come ad esempio i20, i30, Bayon, Kona e Tucson.

Sale invece a 8 anni, o 160.000 km, la durata della garanzia che Hyundai offre di serie sulle batterie ad alto voltaggio dei propri modelli. Un’ampia copertura dunque per le batterie ad alte prestazioni che equipaggiano diverse auto elettriche, ibride e ibride plug-in di Hyundai, tra le quali Ioniq 6, Ioniq 5, Kona Hybrid, Kona Electric, Santa Fe Hybrid, Santa Fe Plug-in Hybrid, Tucson Hybrid e Tucson Plug-in Hybrid.

Il pacchetto di garanzia di 5 anni di Hyundai include anche la protezione della vernice esterna in caso di difetti, alla quale si aggiungono 2 anni di copertura su tutti i ricambi originali e gli accessori Hyundai e 12 anni di copertura anti-perforazione dei pannelli di lamiera.

Hyundai offre inoltre un’importante garanzia anche sull’usato: attraverso il programma Hyundai Promise, il brand garantisce sull’usato certificato un’estensione di ulteriori due anni, mantenendo le stesse caratteristiche della garanzia descritta sopra e assicurando un rimborso sulle eventuali spese di assistenza stradale.