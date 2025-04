Al Seoul Mobility Show, Hyundai ha svelato la seconda generazione del suo innovativo SUV idrogeno, la Nuova NEXO, ridefinendo gli standard della mobilità sostenibile con prestazioni straordinarie che superano ogni aspettativa.

Un design audace che convince

La Nuova NEXO si distingue per un design audace ispirato al concetto “Art of Steel”, caratterizzato da linee decise e soluzioni aerodinamiche che migliorano l’efficienza complessiva. Le luci HTWO, simbolo dell’impegno verso un futuro alimentato a celle combustibile, richiamano il messaggio “Hydrogen for Humanity”.

All’interno, il veicolo offre un’esperienza premium: sedili dall’ampio relax, un volume di carico di 993 litri e materiali sostenibili come tessuti in PET riciclato e bio-poliuretano. L’abitacolo integra un display curvo da 12,3 pollici e una console centrale riprogettata per massimizzare la funzionalità.

In termini di prestazioni, la Nuova NEXO segna un progresso significativo. Il sistema a celle combustibile eroga 190 kW di potenza, mentre la batteria raddoppia la capacità a 80 kW, garantendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7,8 secondi. Il serbatoio maggiorato da 6,69 kg di idrogeno contribuisce a un’autonomia eccezionale di oltre 700 km, con un rifornimento completabile in appena 5 minuti.

Al primo posto, come sempre, c’è la sicurezza

La sicurezza è una priorità, con sistemi avanzati come il Forward Collision-Avoidance Assist 2.0, il Lane Keeping Assist e il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist. L’infotainment offre un sistema di navigazione intelligente con aggiornamenti over-the-air e assistente vocale AI.

Tra le innovazioni più interessanti, spicca la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che consente di utilizzare la Nuova NEXO come fonte di energia per dispositivi esterni. Funzionalità all’avanguardia come la Digital Key 2 e il riconoscimento delle impronte digitali completano l’offerta tecnologica.

Confermando la sua leadership nel settore della mobilità sostenibile, Hyundai continua a investire nelle infrastrutture FCEV. La Nuova NEXO sarà disponibile sui mercati internazionali entro la fine dell’anno, rappresentando un perfetto connubio tra tecnologia avanzata e rispetto per l’ambiente.