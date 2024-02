Hyundai, la gamma IONIQ: così le tecnologie dell’elettrico alzano il livello di efficienza

La sostenibilità è sempre stata una priorità in casa Hyundai, un obiettivo da raggiungere attraverso più strade e più tecnologie, ma che ha nell’elettrico il suo nodo cruciale. Rinunciare ai motori a combustione interna per abbracciare la mobilità a zero emissioni significa guardare al futuro con una prospettiva di maggior sensibilità con la quale affrontare la questione ambientale.

Piattaforma E-GMP specifica per gli EV

Per dar vita alle sue elettriche Hyundai ha fatto leva sulla sua piattaforma E-GMP, la prima architettura EV specifica costruita dalla Casa sudcoreana, lanciata qualche anno fa e che è diventata la base per vetture elettriche con alti livelli di autonomia e tempi di ricarica ultra-rapidi. Parliamo di una piattaforma modulare e standardizzata, realizzata con componenti che ottimizzano sicurezza e dinamica di guida, massimizzando al tempo stesso lo spazio all’interno dell’abitacolo, che negli ultimi anni ha permesso a Hyundai di ampliare la sua gamma elettrica con modelli dotati di funzionalità costantemente aggiornate.

Gamma IONIQ

L’attenzione alla mobilità green di Hyundai si concretizza principalmente nella strategia di elettrificazione dei suoi modelli. Un chiaro esempio dell’upgrade in termini innovativi di Hyundai in tema di alimentazione è rappresentato dalla gamma IONIQ, attualmente composta da IONIQ 5 (anche in versione N) e IONIQ 6, caratterizzata da motorizzazioni 100% elettriche.

A rendere particolarmente efficiente e pratica la guida in elettrico dei modelli IONIQ è l’innovativa architettura EV da 800 V. Quest’ultima permette di abbattere i tempi di ricarica rendendoli estremamente rapidi e avvicinandoli notevolmente a quelli necessari per un pieno di carburante su un’auto con motore termico. Grazie al sistema di batteria da 800 V sia la IONIQ 5, che offre fino a 507 km d’autonomia se equipaggiata con trazione posteriore e batteria da 77.4 kWh, che la IONIQ 6, capace di percorrere fino a 614 km con una singola carica, permettono di ricaricare dal 10 all’80% in appena 18 minuti tramite colonnine ultra-fast.

Anche grazie alla piattaforma E-GMP, Hyundai IONIQ 5 e IONIQ 6 hanno conquistato i titoli di World Car of the Year rispettivamente nel 2022 e 2023. Questi riconoscimenti globali sono un chiaro indicatore delle qualità dei due modelli, che offrono le più moderne tecnologie in termini di powertrain, ma anche di sicurezza e connettività, insieme a design unici e distintivi e a caratteristiche di praticità fuori dal comune.

IONIQ 5 N, l’elettrica ad alte prestazioni

Abbracciare l’alimentazione completamente elettrica per Hyundai non significa rinunciare a prestazioni elevate e sportività di guida. L’esempio più lampante è rappresentato dalla Hyundai IONIQ 5 N, primo modello elettrico del brand N dedicato alle vetture ad alte prestazioni della Casa sudcoreana.

La Hyundai IONIQ 5 N, che mette a frutto le tecnologie nate nel motorsport e il lavoro fatto sui “Rolling Lab” elettrificati, tiene alto il livello delle performance e dell’adrenalina al volante, con una serie di innovazioni tecnologiche, come ad esempio N e-shift e N Active Sound + che richiamano suono e sensazioni della auto endotermiche ad alte prestazioni, combinandola con i vantaggi dell’alimentazione che non brucia una goccia di carburante. Performance che sono di assoluto livello per la IONIQ 5 N che può fare affidamento su ben 650 CV di potenza con N Grin Boost attivato, oltre che su una maggiore resistenza grazie a accorgimenti e migliorie che Hyundai ha apportato su gestione termica e frenata rigenerativa.