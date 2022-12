Hyundai Kona 2023: le prime informazioni sulla nuova generazione

La Hyundai Kona si rinnova con una generazione completamente inedita anticipata da alcune prime immagini ufficiali e dai relativi dati tecnici. Il rinnovato SUV di segmento B porta in dote una importante evoluzione sia in termini di design che per quanto riguarda il corredo tecnico e tecnologico, il tutto però senza stravolgere la filosofia costruttiva che ha caratterizzato la prima versione.

Hyundai Kona: il debutto nel 2023

Pronta al debutto commerciale fissato per il 2023, la nuova Kona sarà proposta in versione 100% Elettrica, ibrida ed endotermica. Il Costruttore coreano ha confermato che la gamma motorizzazioni sarà composta da unità turbobenzina mild hybrid, fuyll-hybrid e 100% elettrica, mentre non sono previsti diesel, inoltre non sono state diffuse ulteriori informazioni in merito, anche se senza ombra di dubbio i nuovi motori saranno sicuramente più efficienti e scattanti. Da Seul arriva anche la conferma della versione sportiveggiante N Line che dovrebbe adottare una filosofia stilistica ancora più dinamica. Non mancano paraurti aggressivi del paraurti e del fascione posteriore, con design “ad ala”, i cerchi di 19, il doppio scarico posteriore e la minigonna laterale argentata.

Hyundai Kona: più grande e spaziosa

Per quanto riguarda le dimensioni, la vettura aumenta la sua lunghezza di ben 15 centimetri, toccando quota 4,36 metri. Di questi 15 cm, ben 6 sono dedicati al passo, offrendo quindi più spazio per i passeggeri. Non passa in secondo piano il fatto che la nuova Kona è stata sviluppata per essere un’auto elettrica, infatti le varianti endotermiche e ibride sono state affiancate successivamente.

Design rinnovato

Dal punto di vista stilistico, la nuova Kona evolve il design originale che ha contraddistinto la prima generazione di questo modello, La vettura sfoggia due strisce a Led che impreziosiscono sia il muso che il retro della vettura. Battezzate Seamless Horizon Lamp, queste strisce LED si distinguono per la composizione interna che risulta continua sulle versioni termiche e ibride e a pixel sull’elettrica, ricalcando così il family feeling dei modelli a zero emissioni della gamma Ioniq. La vista laterale può contare su grandi passaruota rifiniti in plastica grezza. L’elettrica, oltre alle strisce LED a pixel, può contare su cerchi in lega da 19 pollici che riprendono il design a pixel, non mancano modanature nere per le calotte degli specchietti laterali e il tetto.

Abitacolo hi-tech

All’interno dell’abitacolo troviamo invece una piccola rivoluzione: il “centro di comando” è rappresentato da un doppio monitor curvo da 12,3 pollici che impreziosisce la plancia e permette di rinunciare a molti tasti fisici. Questi ultimi saranno dedicati principalmente all’impianto di climatizzazione elettronica. Il doppio schermo sarà dedicato alla strumentazione digitale e all’infotainment. Vista la mancanza del selettore del cambio sul tunnel centrale – spostato dietro il volante – tra i sedili ci sarà più spazio “vivibile”.