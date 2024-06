Hyundai IONIQ 5 N: Un Nuovo Capitolo nell’Automobilismo Elettrico

Nel panorama dell’automobilismo, Hyundai continua a ridefinire i confini con il lancio della Hyundai IONIQ 5 N, il primo veicolo di serie elettrico ad alte prestazioni del marchio. Questo modello rappresenta una svolta significativa, non solo per il brand N di Hyundai, ma per l’intera industria automobilistica. Basata sulla piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP), la IONIQ 5 N combina potenza, sostenibilità e design innovativo, creando un’esperienza di guida senza precedenti.

La nuova Hyundai Ioniq 5 N rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo delle auto elettriche e non possiamo che esprimere la profonda soddisfazione per questo eccezionale veicolo. Fin dal primo sguardo, la Ioniq 5 N cattura l’attenzione con il suo design futuristico e affascinante. Le linee pulite e dinamiche, unite a dettagli che richiamano la tradizione sportiva del marchio, conferiscono a questa vettura un aspetto audace.

La sensazione di piacere continua non appena si entra nell’abitacolo. L’ampio spazio interno, la qualità dei materiali e l’attenzione ai dettagli sono evidenti. Ogni elemento è stato progettato con cura, offrendo un’esperienza di guida confortevole e lussuosa. I sedili sono ergonomici e supportano perfettamente il corpo, mentre la plancia di comando, con il suo display digitale avanzato, fornisce tutte le informazioni necessarie a portata di mano.

Ma è sotto il cofano che la Ioniq 5 N mostra tutta la sua potenza. Il motore elettrico ad alte prestazioni offre un’accelerazione sorprendente e una risposta immediata, rendendo ogni viaggio un’esperienza emozionante. La batteria di ultima generazione garantisce un’autonomia di 448km, permettendo di percorrere lunghe distanze senza preoccupazioni. Inoltre, la ricarica rapida consente di recuperare rapidamente energia, rendendo la Ioniq 5 N perfetta per qualsiasi tipo di spostamento, urbano o extraurbano.

E’ vero, la sua collocazione ideale è la pista ma in strada, su percorsi extraurbani con curve e tornanti la nuova IONIQ 5 N esprime il meglio di se offrendo tutto ciò che ti aspetti da un’auto sportiva facendoti immediatamente dimenticare la sua natura elettrica.

Un Nuovo Segmento di Veicoli Elettrici

La Hyundai IONIQ 5 N è stata progettata per inaugurare un nuovo segmento di veicoli elettrici ad alte prestazioni. È la prima vettura N con trazione integrale completamente elettrica, offrendo un’esperienza di guida che unisce prestazioni elevate a una sostenibilità senza compromessi. Il veicolo si basa sulla piattaforma E-GMP, condivisa con i modelli IONIQ 5 e IONIQ 6, e introduce numerose soluzioni tecniche avanzate per migliorare la dinamica di guida e la potenza.

Design e Aerodinamica

Il design della IONIQ 5 N non è solo una questione di estetica. Ogni elemento visivo è stato progettato per migliorare la sportività, l’aerodinamica e le prestazioni di frenata. L’esclusivo paraurti anteriore con tre Active Air Flap e una griglia del radiatore specifica migliorano l’aerodinamica e il raffreddamento. Le prese d’aria ai lati del paraurti e lo spoiler posteriore ottimizzano i flussi d’aria, riducendo la resistenza aerodinamica e migliorando la stabilità.

Le proporzioni della IONIQ 5 N sono state modificate rispetto alla IONIQ 5 standard: è più bassa, più larga e dotata di ruote più grandi per garantire alte prestazioni. I nuovi paraurti aumentano la lunghezza dell’anteriore e del posteriore rispettivamente di 25 e 55 millimetri, mentre le sospensioni anteriori e posteriori sono state ridisegnate per abbassare ulteriormente il centro di gravità, migliorando la guidabilità.

La IONIQ 5 N è disponibile in nove colori esterni, inclusi i due esclusivi colori Hyundai N: Performance Blue Glossy e Performance Blue Matte, che esaltano ulteriormente il carattere sportivo del veicolo.

Interni e Tecnologia

L’abitacolo della IONIQ 5 N è ispirato al mondo delle competizioni, con sedili sportivi N, una console centrale fissa e un volante esclusivo con tre pulsanti per le modalità di guida. I sedili sportivi sono disponibili in due versioni: in tessuto e pelle o in Alcantara riciclata e pelle. I materiali sostenibili utilizzati includono paperette riciclabile, filati in bio PET e PET riciclato, e vernici a pigmenti di pneumatici riciclati.

Il Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) di Hyundai integra un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un display per l’infotainment da 12,3 pollici, offrendo una grafica specifica per la modalità N e aggiornamenti over-the-air (OTA).

La console centrale è progettata per la guida in pista, con ginocchiere e bracciolo scorrevole. Il bracciolo centrale è posizionato in modo da non intralciare il gomito del guidatore durante la guida dinamica, ma allo stesso tempo in una buona posizione di appoggio per la guida sportiva. Un’estensione della parte inferiore della console aumenta la rigidità per supportare ulteriormente la guida sportiva. Per l’uso quotidiano, offre anche una porta USB di tipo C, un caricatore wireless e portabicchieri.

Prestazioni e Powertrain

La IONIQ 5 N è equipaggiata con una batteria di quarta generazione da 84,0 kWh e due motori elettrici che erogano una potenza combinata di 609 CV (650 CV con N Grin Boost attivato). Il veicolo può accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi (3,4 secondi con NGB) e raggiungere una velocità massima di 260 km/h. L’autonomia dichiarata è di 448 km secondo il ciclo WLTP.

La struttura del veicolo è stata ulteriormente rinforzata per migliorare la rigidità complessiva e garantire un’esperienza di guida superiore. Sono stati aggiunti rinforzi alla carrozzeria e al telaio, insieme a 42 saldature aggiuntive e 2,1 metri di adesivi strutturali supplementari. Lateralmente, sono stati rinforzati i supporti del motore e della batteria e sono stati rivisti i telaietti anteriori e posteriori.

I Tre Pilastri delle Performance N

La filosofia di Hyundai N si basa su tre pilastri: Corner Rascal, Racetrack Capability e Everyday Sportscar.

– Corner Rascal: La IONIQ 5 N eccelle nelle curve grazie a rinforzi strutturali, sospensioni ottimizzate e un sistema di frenata ad alte prestazioni. Il sistema N Drift Optimizer aiuta a mantenere l’angolo di derapata, mentre l’N Pedal migliora la risposta dell’acceleratore in curva.

Gli assi di trasmissione integrati (Integrated Drive Axle – IDA) sono stati rinforzati per sostenere una coppia di motori elettrici più potente, riducendo al contempo la massa non sospesa. Il piantone dello sterzo è stato irrobustito ed è stata aggiunta una cremagliera specifica per IONIQ 5 N, con un rapporto di sterzo più elevato per migliorare risposta e feedback del volante.

L’impianto frenante ad alte prestazioni è supportato da grandi dischi freno autoventilati da 400 mm di diametro all’anteriore e da 360 mm al posteriore, alleggeriti grazie a una struttura ibrida, affiancati a pinze anteriori monoblocco a quattro pistoncini e posteriori a un pistone, con pastiglie ad alto attrito e con condotti d’aria dedicati all’anteriore e al posteriore. Queste caratteristiche aumentano la capacità termica dei freni e permettono di raffreddare meglio i dischi.

Il sistema di frenata rigenerativa N Brake Regen offre una forza decelerante massima di 0,6 G, un valore ai vertici del settore. Il sistema funziona perfettamente in sintonia con l’impianto frenante idraulico, in modo del tutto impercettibile per il conducente.

– Racetrack Capability: La IONIQ 5 N è progettata per offrire prestazioni eccezionali in pista. Le sospensioni a controllo elettronico (ECS) permettono di regolare la rigidità in base alle condizioni di guida, mentre il sistema di raffreddamento avanzato previene la perdita di potenza dovuta al surriscaldamento. La funzione N Race consente di scegliere tra modalità Sprint e Endurance, ottimizzando l’uso dell’energia per sessioni di guida brevi e intense o prolungate.

IONIQ 5 N stabilisce un nuovo punto di riferimento per la gestione termica in condizioni di pista sfidanti. Il sistema di gestione termica della batteria è stato potenziato e comprende un’area di raffreddamento più ampia, un migliore radiatore dell’olio motore e un refrigeratore della batteria. I radiatori indipendenti per la batteria e il motore massimizzano la resistenza di IONIQ 5 N al degrado delle prestazioni prima e durante la guida intensa in pista.

Il nuovo volante esclusivo N è dotato di tre pulsanti dedicati alle modalità di guida, oltre a quello NGB: Normale, Eco e Sport, e due pulsanti N Custom personalizzabili per abbinare componenti ad alte prestazioni alle proprie preferenze di guida e alle condizioni stradali.

N Grin Boost (NGB) offre una spinta istantanea dai doppi motori di IONIQ 5 N aumentando la potenza e la coppia per dieci secondi. N Launch Control fornisce la migliore accelerazione e pre-coppia possibile ai motori da fermi e offre la possibilità di scegliere tra tre diversi livelli di tenuta (bassa, media e alta) in base alle condizioni, per ottenere il minor slittamento delle ruote e la partenza più veloce possibile, consentendo ai conducenti di accelerare da fermi al massimo delle potenzialità.

La funzione N Race offre al conducente un controllo diretto sull’utilizzo dell’energia dell’auto. IONIQ 5 N consente di modificare le impostazioni con la semplice pressione di alcuni pulsanti. I conducenti possono scegliere strategicamente se dare la priorità a Endurance o Sprint. L’opzione Endurance massimizza l’autonomia in pista, limitando il picco di potenza, con conseguente rallentamento dell’innalzamento della temperatura e aumentando la durata della carica, per sessioni più lunghe. Al contrario, Sprint dà la priorità alla potenza e al raffreddamento per fornire erogazioni più brevi di pura energia, per hot-laps incisivi. Questo aiuterà i conducenti a gestire con precisione la propria strategia energetica e a creare una sessione ideale di prestazioni per raggiungere i propri obiettivi di guida.

Prima di sessioni di guida impegnative, il conducente può utilizzare N Battery Preconditioning per ottimizzare le celle della batteria alla temperatura più efficiente. Sia in modalità Drag, dove la batteria viene preparata per brevi intervalli di massima potenza, sia in modalità Track, dove la regolazione della temperatura viene adattata per prestazioni sostenute su più giri, il sistema garantisce le massime prestazioni della batteria in condizioni difficili.

La funzione Track State-Of-Charge (SOC) calcola automaticamente il consumo della batteria per giro su un circuito preimpostato, fornendo al conducente indicazioni sul giro e riducendo al minimo l’“ansia da ricarica”. Quando si utilizza la mappa della pista per registrare un tempo sul giro, anche il consumo della batteria del giro precedente viene registrato e visualizzato sull’AVN.

Left-Foot Braking è una funzionalità che consente di utilizzare la tecnica della “frenata con il piede sinistro”, offrendo un controllo ottimale in condizioni di guida in pista. La funzione è disponibile solo quando il sistema ESC è disattivato.

– Everyday Sportscar: Un’ampia gamma di funzioni progettate per le alte prestazioni ed esclusive dei veicoli elettrici N offre ai clienti un’esperienza di guida coinvolgente ogni giorno. Con l’intenzione di rispondere al desiderio di un feedback migliore nei veicoli elettrici, gli ingegneri di Hyundai N hanno sviluppato N e-Shift e N Active Sound+ per offrire un controllo preciso sulla guida dinamica di IONIQ 5 N. L’integrazione di entrambe le funzioni rafforza il rapporto emozionale tra il conducente e l’auto.

IONIQ 5 N offre un’esperienza di guida eccezionale combinando tecnologie all’avanguardia per simulare la sensazione coinvolgente di una vettura a motore endotermico. N e-Shift riproduce il comportamento di un cambio a doppia frizione (DCT) a otto velocità presente nei modelli ICE del brand N, offrendo un senso di controllo sull’erogazione della potenza. Il guidatore può scegliere inoltre tra cambio manuale e automatico. Proprio come l’N DCT in modalità manuale, l’N e-Shift ha un limitatore di giri. Quando si cambia virtualmente marcia, l’auto genera un feedback di coppia simulando la sensazione tipica dei cambi marcia.

N e-Shift va oltre le precedenti applicazioni su EV replicando le sensazioni di un’alimentazione ICE, rendendo l’esperienza di guida più interattiva e piacevole. Abbinato a N e-Shift, il sistema N Active Sound+ introduce tre gamme sonore distinte: Ignition, che simula il motore e lo scarico di una ICE N, Evolution, ispirato alle concept car EV N di Hyundai, e Supersonic, che ricorda i jet da combattimento. N Active Sound+ modula costantemente il suono in base alla velocità e alla posizione dell’acceleratore, garantendo un’esperienza uditiva dinamica e reattiva. La funzione N Active Sound+ è strettamente legata alla modalità N e-Shift e crea un’integrazione armoniosa dei suoni simulati del motore. Questa esperienza uditiva fornisce al guidatore un riferimento acustico per valutare la potenza utilizzata. Il sistema è dotato di otto altoparlanti interni Bose® Premium Sound e di due altoparlanti esterni, con volume regolabile e una potenza massima fissata entro i limiti di legge.

Il sistema N Road Sense (NRS) di IONIQ 5 N porta l’esperienza di guida a un nuovo livello. Il sistema NRS riconosce automaticamente i segnali stradali a doppia curva e suggerisce al conducente l’attivazione della modalità N. Questo sistema intelligente consente al conducente di godere di un’esperienza di guida ancora più emozionante e coinvolgente quando si percorrono strade tortuose.

L’Electronic Stability Control (ESC) comunica con altri sistemi, come il differenziale elettronico a slittamento limitato (e-LSD) e il Rack-Mounted Motor-Driven Power Steering (R MDPS), per migliorare le capacità di guida in curva e il torque vectoring del modello. Mentre l’ESC Normal garantisce il divertimento in pista, l’ESC Sport offre al guidatore ancora più agilità e libertà.

IONIQ 5 N stabilisce nuovi standard con le sue caratteristiche avanzate e la sua tecnologia all’avanguardia. Dotata della batteria con la più alta capacità mai utilizzata su un veicolo elettrico Hyundai (84,0 kWh), l’auto garantisce una notevole autonomia e prestazioni migliori. La tecnologia all’avanguardia della batteria a 800 V, il doppio rispetto allo standard del settore, consente una ricarica ultrarapida dal 10 all’80% in soli 18 minuti. I clienti che stipulano un contratto con Charge myHyundai possono usufruire dell’opzione Plug & Charge. Questa funzionalità garantisce un’esperienza di ricarica semplice e veloce presso i punti di ricarica compatibili come IONITY. I conducenti possono collegarsi e ricaricare istantaneamente senza bisogno di app o schede RFID, grazie alla tecnologia di autenticazione automatica EV-to-Charging.

Grazie alla presenza della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), IONIQ 5 N consente agli utenti di utilizzare o caricare liberamente qualsiasi dispositivo elettronico. Questa capacità innovativa aumenta la versatilità di IONIQ 5 N, fornendo una soluzione pratica e senza soluzione di continuità per diversi scenari. Che si tratti di ricaricare una e-bike, di alimentare attrezzature elettriche da campeggio o di collegare elettrodomestici, la tecnologia V2L offre una soluzione semplice e flessibile.

Sicurezza e Assistenti alla Guida

La IONIQ 5 N è dotata dell’ultima generazione di Hyundai Smart Sense, il sistema avanzato di assistenza alla guida che include funzioni come Forward Collision-Avoidance Assist 2.0, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, Intelligent Speed Limit Assist e Highway Driving Assist 2. Questi sistemi garantiscono i massimi livelli di sicurezza e comfort sulla strada.

L’Highway Driving Assist 2 (HDA 2) aiuta a mantenere una velocità e una distanza dal veicolo che precede prestabilite durante la guida in autostrada e aiuta a centrare il veicolo nella corsia di marcia, anche in curva. Nel caso in cui il veicolo che precede sia molto vicino, il sistema aiuta a regolare la traiettoria del veicolo per evitare potenziali pericoli. In autostrada, HDA 2 permette all’auto di cambiare autonomamente corsia di marcia nella direzione selezionata dal guidatore attraverso l’indicatore di direzione.

Diverse funzioni lavorano in sinergia per aiutare a evitare potenziali collisioni in diverse situazioni di guida. Ad esempio, il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) riduce il rischio di collisioni laterali durante i cambia corsia. Quando si aziona l’indicatore di direzione per cambiare corsia, se viene rilevato un rischio di collisione con un veicolo posteriore, il sistema emette un avviso.

Una serie di funzionalità facilita il parcheggio in diverse circostanze. Il Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2) offre la possibilità di parcheggiare a distanza e aiuta il guidatore a far uscire l’auto da un parcheggio rimanendo all’esterno del veicolo. Questa funzione può essere utilizzata per i parcheggi paralleli, perpendicolari e anche diagonali.

Il Surround View Monitor (SVM) consente di visualizzare a schermo la situazione intorno al veicolo per un parcheggio sicuro. Il Forward/Blind-Spot Parking Collision-Avoidance Assist (PCA) aiuta a evitare le collisioni con pedoni e oggetti intorno al veicolo durante il parcheggio o l’uscita da esso. Se c’è il rischio di collisione in queste fasi, il sistema emette un avviso. Successivamente, se il rischio di collisione aumenta, il sistema interviene automaticamente con una frenata di emergenza. Inoltre, quando si utilizza l’indicatore di direzione, il Blind Spot View Monitor (BVM) mostra al conducente cosa si nasconde negli angoli ciechi del quadro centrale, per una visibilità ottimale.

Allo stesso modo, il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) aiuta a evitare le collisioni con i veicoli in arrivo sul lato destro o sinistro del veicolo durante la retromarcia. Se durante la retromarcia c ’è il rischio di collisione con un veicolo in arrivo, il sistema emette un avviso. Successivamente, se il rischio di collisione aumenta, il sistema interviene automaticamente con una frenata di emergenza.

Il Forward Collision-Avoidance Assist 2.0 (FCA 2) aiuta a evitare le collisioni durante la guida. Se l’auto che precede rallenta improvvisamente o se viene rilevato un rischio di collisione anteriore con un veicolo fermo, un ciclista o un pedone, il sistema emette un avviso. Successivamente, se il rischio di collisione permane, il sistema interviene con una frenata di emergenza. Durante la guida, se c’è il rischio di collisione con un ciclista davanti a sé o con un veicolo in arrivo mentre si svolta a un incrocio, il sistema assiste nella frenata di emergenza.

Il FCA 2 è dotato di funzioni avanzate di svolta all’incrocio, attraversamento dell’incrocio e cambio di corsia con anche assistenza tramite sterzata evasiva. Durante l’attraversamento di un incrocio, se c’è il rischio di collisione con i veicoli in arrivo da sinistra o da destra, il sistema interviene automaticamente con la frenata di emergenza. Durante il cambio di corsia, se c’è il rischio di collisione con un veicolo in arrivo nella corsia adiacente o con un veicolo che precede nella corsia di marcia, il sistema fornisce supporto automaticamente nella sterzata evasiva se non c’è il rischio di una collisione secondaria. Durante la guida, se c’è il rischio di collisione con un pedone che si trova parzialmente sulla traiettoria prevista del veicolo, il sistema supporta automaticamente con una sterzata di evitamento se c’è spazio sufficiente nella corsia.

Conclusione

La Hyundai IONIQ 5 N rappresenta un passo significativo verso il futuro dell’automobilismo elettrico, combinando prestazioni elevate, design innovativo e sostenibilità. Con la sua tecnologia all’avanguardia e le sue caratteristiche uniche, la IONIQ 5 N non solo stabilisce nuovi standard per i veicoli elettrici, ma ridefinisce l’esperienza di guida per gli appassionati di auto sportive. Hyundai dimostra ancora una volta il suo impegno nel fornire veicoli che non solo rispettano l’ambiente, ma offrono anche emozioni e piacere di guida senza precedenti.