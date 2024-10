Hyundai lancia la nuova versione del suo SUV elettrico compatto. Si chiama Hyundai INSTER Cross, un’auto pensata per chi vive la città ma ama anche esplorare la natura. Questo modello combina un design robusto e dinamico, ideale per chi cerca un veicolo con una spiccata vocazione outdoor, con tutte le caratteristiche best-in-class in termini di connettività, sicurezza e tecnologia EV.

Le dimensioni compatte di INSTER Cross ne fanno la city-car perfetta, ma non mancano elementi tipici di veicoli di categoria superiore, come la facilità di manovra, spazi interni modulabili e dotazioni tecnologiche di alto livello. Grazie alla sua architettura EV avanzata, INSTER Cross garantisce un’autonomia elettrica di ben 360 km con una batteria da 49 kWh e un motore da 115 CV, oltre alla capacità di ricarica rapida che permette di passare dal 10% all’80% in soli 30 minuti.

Un design dal tocco “rugged”

Il look esterno di INSTER Cross è stato pensato per sottolineare il suo spirito avventuroso: i paraurti anteriori e posteriori sono più ampi e squadrati, i passaruota in rilievo aggiungono un tocco rugged, mentre le barre portatutto sul tetto sono ideali per trasportare equipaggiamenti sportivi o bagagli. Di serie anche i cerchi in lega da 17 pollici e le minigonne laterali, per affrontare con sicurezza anche le strade più impervie. L’esclusiva vernice opaca Amazonas Green Matte e gli interni con finiture grigio lime offrono un tocco di eleganza distintiva.

Dentro, l’attenzione alla modularità è totale: i sedili posteriori, suddivisi in due sezioni, sono completamente abbattibili e scorrevoli, mentre anche il sedile del conducente può essere ripiegato per ottenere un maggiore spazio di carico. Questa flessibilità rende INSTER Cross l’auto ideale sia per l’uso quotidiano in città che per viaggi avventurosi fuori porta.

La dotazione tecnologica è di prim’ordine, con due schermi da 10,25 pollici per il quadro strumenti e l’infotainment, supporto a Apple CarPlay e Android Auto, sensori di parcheggio, retrocamera e il sistema Bluelink di Hyundai. L’equipaggiamento ADAS offre tutto il necessario per garantire la massima sicurezza: dall’Highway Driving Assist allo Smart Cruise Control con funzione Stop&Go, fino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, come il monitoraggio degli angoli ciechi e il Parking Collision Avoidance Assist.

La produzione di Hyundai INSTER Cross inizierà a breve, con arrivo previsto in Italia per la fine del primo trimestre 2025. Un veicolo pensato per chi cerca una mobilità sostenibile senza rinunciare allo stile e alla versatilità, perfetto per la città ma sempre pronto per un’avventura.