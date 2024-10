Hyundai INITIUM: concept a idrogeno per un futuro sostenibile

Hyundai ha svelato INITIUM, il suo ultimo concept di veicolo elettrico a celle a combustibile a idrogeno (FCEV), in occasione dell’evento “Clearly Committed” presso il Hyundai Motorstudio Goyang, in Corea del Sud. Il nome “INITIUM”, derivato dal latino “inizio”, riflette l’ambizione dell’azienda di guidare un’era basata sull’idrogeno e il suo impegno verso una mobilità sostenibile. Questo innovativo concept rappresenta una sintesi di 27 anni di sviluppo nella tecnologia a idrogeno e anticipa il modello di produzione in serie previsto per la prima metà del prossimo anno.

L’estetica di INITIUM introduce il nuovo linguaggio stilistico “Art of Steel“, ispirato alla divisione HTWO di Hyundai Motor Group, dedita allo sviluppo dell’idrogeno. SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai e Genesis Global Design, ha spiegato come l’approccio artistico al design di INITIUM spinga ai limiti la malleabilità dell’acciaio per creare una forma robusta, elegante e riconoscibile. Il SUV coniuga una struttura solida, linee raffinate e funzionalità, perfetta per l’uso quotidiano e per avventure all’aperto, grazie a un robusto portapacchi e cerchi da 21 pollici.

Autonomia al top

Hyundai INITIUM si distingue non solo per il design, ma anche per le sue prestazioni. La tecnologia fuel cell avanzata assicura un’autonomia superiore ai 650 km, garantita da serbatoi di idrogeno di ampia capacità, pneumatici a bassa resistenza e ruote ottimizzate per ridurre l’attrito. La motorizzazione offre una potenza di 150 kW, permettendo accelerazioni rapide, sicurezza nei sorpassi e un’esperienza di guida fluida in città e autostrada.

L’abitacolo, spazioso e versatile, è studiato per famiglie: i sedili reclinabili nella seconda fila e l’ampio spazio interno offrono comfort e praticità, mentre l’angolo di apertura delle portiere posteriori facilita l’accesso. Un elemento distintivo di INITIUM è il sistema di pianificazione dei percorsi FCEV, che individua stazioni di rifornimento di idrogeno lungo il tragitto, con accesso a informazioni aggiornate su disponibilità e tempi di attesa.

C’è il Vehicle-to-Load

Un’altra caratteristica innovativa di INITIUM è la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi elettrici grazie all’energia pulita prodotta dalle celle a combustibile. Questa funzione, resa possibile da una presa esterna da 220V, rende INITIUM una fonte di energia mobile, ideale per supportare attività outdoor o per emergenze.

Per Hyundai, la sicurezza resta una priorità. La struttura rinforzata di INITIUM, arricchita da una protezione multi-scheletro e da nove airbag, risponde ai più alti standard di sicurezza. L’obiettivo di Hyundai è offrire un veicolo che protegga i passeggeri in ogni situazione, sia su strada che in fuoristrada.

Un modello di serie nel 2025

Hyundai presenterà INITIUM al Los Angeles Auto Show e all’Auto Guangzhou a novembre, consolidando ulteriormente la sua posizione di leadership nella mobilità a idrogeno. Questo concept rappresenta un passo significativo verso la produzione di un modello di serie, prevista per il 2025.

Nel corso dell’evento, Hyundai ha tenuto una sessione di “Hydrogen Heritage Talk”, ripercorrendo i 27 anni di ricerca e innovazione che hanno portato alla realizzazione di INITIUM. Dai progetti Mercury e Polaris al primo FCEV a idrogeno prodotto in serie, Hyundai continua a esplorare il potenziale dell’idrogeno, confermando il suo impegno verso un futuro sostenibile.