Hyundai i20 N vs Fiesta ST vs Polo GTI: drag race tra compatte [Video]

Le drag race vanno di moda e inondano il web, anche se il loro valore, per stilare classifiche, è discutibile. Oggi ve ne presentiamo una, messa in rete da Carwow, che contrappone una Hyundai i20 N, una Ford Fiesta ST e una Volkswagen Polo GTI.

Sono delle hot hatch junior, destinate a una clientela sportiva, con caratteristiche abbastanza diverse fra loro. Teatro del match, un nastro d’asfalto reso umido dalla pioggia. In queste condizioni non sembra lo scenario ideale per una sfida sul quarto di miglio in accelerazione, ma ne deriverà comunque una classifica.

Ad animare le danze della Hyundai i20 N usata nel test provvede un motore turbo a quattro cilindri da 1.6 litri, con 201 cavalli all’attivo (saranno 204 nella versione 2022). La Ford Fiesta ST (con specifiche 2021), spinta da un 3 cilindri EcoBoost da 1.5 litri, si “ferma” a quota 197 cavalli. La stessa potenza viene erogata dal cuore della Volkswagen Polo GTI (my 2021), che si giova della forza di un 4 cilindri sovralimentato da 2.0 litri di cilindrata.

Il modello tedesco ha una coppia maggiore delle altre, ma sconta un peso leggermente più alto, in parte dovuto alla trasmissione a doppia frizione presente sull’auto di prova. Hyundai e Ford hanno inoltre dei differenziali a slittamento limitato, che aiutano in qualche modo a dipanarsi meglio in scenari come quello in cui è andata in scena la sfida, almeno nei primi metri.