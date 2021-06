Hyundai Elantra N: ecco le prime immagini teaser

La famiglia sportiva N di Hyundai avrà presto una nuova componente: si tratta della già annunciata Hyundai Elantra N, che diventerà la nuova berlina sportiva dell’azienda sudcoreana. E il brand ha già divulgato i suoi primi teaser ufficiali.

Questa Hyundai Elantra N segue la scia della nuova arrivata Hyundai Kona N, presentata questa primavera e già disponibile sui mercati. Com’era prevedibile, però, l’Elantra N non sarà commercializzata in Europa, dove regna la moda dei SUV.

Al momento non si conoscono dettagli, che verranno svelati “nelle prossime settimane” come promesso dal produttore e la sua presentazione avverrà in un evento digitale, come avvenuto con la Kona N.

Look sportivo

In queste prime immagini, Hyundai ha mostrato l’Elantra N senza veli rivelando una carrozzeria più aggressiva, come per il resto della famiglia Hyundai N.

Al posteriore della Hyundai Elantra N dominano un generoso spoiler e un diffusore sportivo verniciati in nero, con generosi terminali di scarico specifici, due su ogni lato, come sulla Kona N e sulla nuova i30 N, la più recente di questa saga.

La carrozzeria sfoggia anche degli accenti in rosso, come la linea rossa sul diffusore e sulle minigonne laterali. E il set si completa in questa anteprima con ruote specifiche dal taglio sportivo e che rivelano le pinze rosse dei freni N ad alte prestazioni.

Meccanica

Per ora Hyundai mantiene il silenzio rispetto alle specifiche meccaniche di questa Hyundai Elantra N, limitandosi a far notare che “è una berlina ad alte prestazioni che rivela il lato più sportivo della Elantra” e che “è progettata per essere un’auto sportiva” focalizzata sulla dinamica. La messa a punto, di fatto, è stata studiata sul famoso circuito del Nürburgring, in Germania.

La soluzione più logica punta comunque al 2.0 T-GDI che arriva fino a 280 CV e 392 Nm di coppia massima, lo stesso che si trova anche sotto al cofano della i30 N equipaggiata con il Performance Pack. La trasmissione dovrebbe invece essere affidata al cambio automatico N DCT a doppia frizione a bagno d’olio che monta la Kona N, una versione rivista e ottimizzata dell’8DCT di Hyundai. Sulla i30 è opzionale, con il manuale di serie.

L’N DCT è accompagnato da un selettore con diverse opzioni: N Power Shift, N Grin Shift e N Track Sense Shift, che offrono diverse impostazioni dinamiche. Presenti anche l’opzione Creep Off, che mantiene ferma l’auto pur avendo selezionato l’opzione D, e Launch Control, due funzioni orientate al circuito.

Nel menu dovrebbe essere presente anche il differenziale elettronico a slittamento limitato (e-LSD), il generatore di suoni elettronico (ESG) e il controllo variabile del silenziatore.

Connettività

La Hyundai Elantra N avrà anche una tecnologia incentrata sulla connettività e sulla sicurezza attiva, oltre a elementi di comfort avanzati, i sedili sportivi e il volante sportivo in pelle.

Equipaggerà sicuramente la strumentazione digitale da 10,25 pollici, lo schermo multimediale da 10,25 pollici con l’ultimo sistema di infotainment del marchio, oltre a una buona serie di sistemi di assistenza alla guida.

Comunque sia, resta da aspettare che Hyundai confermile altre specifichei, che sicuramente arriveranno a poco a poco come è successo con la Kona N.