Hyundai Connected Mobility: Una Nuova Era di Servizi Digitali per la Mobilità Europea

Questa nuova entità punta a rivoluzionare l’esperienza dei clienti europei con servizi all’avanguardia basati su una strategia a tre pilastri: servizi di mobilità, servizi per auto connesse e servizi digitali basati sui dati.

Servizi di Mobilità: MOCEAN Subscription

Il primo pilastro strategico è rappresentato dai servizi di mobilità, con il servizio di abbonamento MOCEAN al centro dell’offerta. Questa soluzione permette ai clienti un accesso rapido e senza burocrazia alla gamma di veicoli elettrici e ibridi di Hyundai. Tramite un semplice processo digitale, gli utenti possono iscriversi al servizio, evitando così la complessità legata all’acquisto o al leasing. Con l’abbonamento MOCEAN, i clienti hanno la possibilità di guidare l’intera gamma di veicoli elettrificati pluripremiati del marchio, scegliendo il veicolo più adatto alle proprie esigenze in base alla disponibilità.

Il modello di abbonamento rappresenta un’alternativa interessante alla tradizionale proprietà del veicolo, consentendo agli utenti di cambiare facilmente il proprio veicolo in base alle necessità. Questo servizio innovativo è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca maggiore flessibilità nell’utilizzo dell’auto, offrendo un’esperienza digitale che elimina la documentazione cartacea e velocizza i tempi di consegna.

Servizi per Auto Connesse: Bluelink®

Il secondo pilastro è costituito dai servizi per auto connesse, che permettono ai clienti di sfruttare appieno le potenzialità delle nuove tecnologie integrate nei veicoli Hyundai. La piattaforma Bluelink® offre una gamma di servizi per migliorare l’esperienza di guida, adattandosi alle diverse esigenze dei clienti con vari livelli di servizi. Le funzionalità includono assistenza alla navigazione, controllo remoto del veicolo tramite un’applicazione per smartphone, accesso a informazioni in tempo reale sul traffico e la possibilità di rintracciare l’auto da remoto.

Inoltre, la tecnologia avanzata dei veicoli definiti dal software consente l’integrazione di aggiornamenti Over-the-Air (OTA) per migliorare costantemente le funzionalità di infotainment e sicurezza. Grazie a questi aggiornamenti OTA, gli utenti possono beneficiare delle ultime innovazioni senza dover visitare un centro di assistenza, migliorando l’efficienza e l’esperienza complessiva.

Servizi Digitali Basati sui Dati: Features-on-Demand e V2X

Il terzo pilastro è costituito dai servizi digitali basati sui dati. Questo settore comprende una serie di nuove funzionalità, tra cui Features-on-Demand (FODs), pagamenti in auto e applicazioni Vehicle-to-Everything (V2X). Le funzionalità FODs permettono ai clienti di aggiungere nuove caratteristiche alla propria auto anche dopo l’acquisto, in modo simile a come si acquistano le app per gli smartphone. Gli aggiornamenti includono miglioramenti del software, nuove funzionalità di sicurezza e altre personalizzazioni.

Nel settore delle applicazioni V2X, Hyundai sta implementando tecnologie innovative che consentono lo scambio di energia tra i veicoli elettrici e la rete elettrica o dispositivi esterni. Queste applicazioni includono Vehicle-to-Grid (V2G), che permette ai veicoli elettrici di restituire energia alla rete durante i periodi di picco della domanda, e Vehicle-to-Load (V2L), che consente di utilizzare l’energia della batteria per alimentare dispositivi esterni come smartphone, elettrodomestici o altri veicoli elettrici.

Inoltre, Hyundai sta sviluppando funzionalità per migliorare ulteriormente l’esperienza dei clienti, come sistemi di pagamento in-car per parcheggi e ricariche, oltre a strumenti avanzati di diagnostica del veicolo che garantiscono la massima sicurezza e funzionalità.

La Crescente Domanda di Connettività

Gli studi sui clienti dimostrano che la domanda di servizi connessi è in costante crescita. Secondo le ricerche, l’interesse per i servizi premium è aumentato tra il 2020 e il 2023, riflettendo un cambiamento nel comportamento dei consumatori verso una maggiore accettazione della connettività come parte integrante dell’esperienza di guida. Questo cambiamento è stato guidato principalmente da uomini e dalle fasce demografiche più giovani, mentre l’interesse è correlato anche ai livelli di istruzione e reddito, indicando una tendenza generale verso l’adozione della connettività tra i clienti più benestanti ed istruiti.

Con la connettività sempre più radicata nelle nostre vite, i clienti si aspettano servizi personalizzati e avanzati. Hyundai, sfruttando la propria posizione strategica, ha riconosciuto queste esigenze emergenti e ha lanciato Hyundai Connected Mobility come risposta a queste aspettative.

La Rivoluzione dei Veicoli Connessi

La connettività sta trasformando il panorama automobilistico, aprendo nuove strade verso un futuro in cui la mobilità sarà più sicura, efficiente e personalizzata. I veicoli connessi sono dotati di sensori e telecamere che raccolgono grandi quantità di dati su abitudini di guida, condizioni stradali, traffico e prestazioni del veicolo. Questi dati possono essere utilizzati per creare esperienze personalizzate, migliorare la sicurezza stradale e sviluppare nuovi servizi e prodotti.

Ad esempio, i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) si affidano a dati in tempo reale raccolti da telecamere, sensori e sistemi di comunicazione Vehicle-to-Vehicle (V2V) per fornire un’esperienza di guida più sicura. Funzionalità come il controllo adattivo della velocità di crociera, l’assistenza al mantenimento della corsia e la frenata automatica d’emergenza sono rese possibili grazie alla connettività e ai dati condivisi tra veicoli.

Oltre ai singoli conducenti, la connettività sta rendendo le strade più sicure per tutti gli utenti. Con lo scambio di informazioni in tempo reale su traffico e condizioni stradali, i veicoli connessi possono contribuire a ridurre gli ingorghi, prevenire gli incidenti e migliorare la sicurezza generale.

Dal Possesso all’Uso dell’Auto

Le esigenze dei clienti stanno cambiando e la connettività sta facilitando la transizione dalla proprietà tradizionale dell’auto a modelli di utilizzo come il ride-hailing, il car sharing e gli abbonamenti. Questi modelli Vehicle-as-a-Service (VaaS) utilizzano la connettività per abbinare conducenti e passeggeri, gestire flotte di veicoli e fornire un’esperienza utente senza soluzione di continuità tramite app e piattaforme digitali.

Hyundai ha risposto a questa transizione lanciando il servizio di abbonamento Mocean Subscription in Spagna e nel Regno Unito, con l’intenzione di espandersi ulteriormente in Europa. Il servizio offre un’alternativa flessibile ai modelli di proprietà o leasing, includendo manutenzione, assicurazione e assistenza stradale in un unico canone mensile.

Il Futuro della Mobilità Connessa

Hyundai Connected Mobility rappresenta un approccio lungimirante all’evoluzione della mobilità, mettendo al centro la connettività e i dati per offrire servizi personalizzati e innovativi. Con un focus sulle esigenze dei clienti e una strategia che sfrutta l’intero ecosistema Hyundai, questa nuova entità è pronta a ridefinire il concetto di mobilità connessa in Europa. La combinazione di servizi digitali avanzati, soluzioni di mobilità flessibili e tecnologie di sicurezza all’avanguardia rappresenta un significativo passo avanti verso un futuro più efficiente, sostenibile e centrato sul cliente.

Hyundai si posiziona così all’avanguardia della trasformazione digitale del settore automobilistico, guidando una rivoluzione che cambierà il modo in cui concepiamo i veicoli e l’intera esperienza di guida, portando a un nuovo livello di comfort, sicurezza e personalizzazione.