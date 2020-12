Hummer EV: la produzione iniziale esaurita in 10 minuti

Il lancio commerciale del nuovo fuoristrada elettrico del marchio nordamericano risale a pochi giorni fa e General Motors ha già dichiarato che le riserve della GMC Hummer EV Edition 1 si sono esaurite in soli dieci minuti. Un vero record che spaventa i competitori diretti, tra cui Tesla Cybertruck e Ford Mustang Mach-E.

L’evento di presentazione era avvenuto lo scorso 20 ottobre, stesso momento in cui era stata avviata anche la vendita del veicolo attraverso il sito di prenotazione. E stando a quando dichiarato dal marchio americano sono passati solo 10 minuti prima che tutte le unità disponibili fossero esaurite (bastavano 100 dollari per la prenotazione).

Questo potrebbe indicare che la produzione del primo anno per il nuovo Hummer EV sarebbe completamente esaurita, in quanto ricordiamo che inizialmente verrà prodotto solo un numero limitato di unità, con le prime consegne entro la fine del primo semestre del 2021.

Nello specifico, la prima edizione ad andare in vendita sarà l’Hummer EV 3X Edition 1, una versione limitata che, come abbiamo già accennato, equipaggerà l’intera linea comfort disponibile per gli interni di questo modello, oltre a una scelta tra 3 motori che forniranno fino a un massimo di 1.000 CV, alimentati da un pacco batterie da 200kWh, che raggiungerebbe fino a 563 km di autonomia.

Sebbene l’azienda non abbia indicato quante unità dell’Hummer EV 3X Edition 1 saranno prodotte o quante persone ammontano alla lista di attesa per il modello, alcuni media indicano che questa edizione limitata avrà solo 1.000 unità, con un prezzo di 112.595 dollari.