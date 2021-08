Hot Wheels Monster Trucks Live: tre novità per il tour 2021

Hot Wheels Monster Trucks Live ha annunciato oggi che sta dando il via a un tour negli Stati Uniti. La tournée inizierà il prossimo settembre e introdurrà tre nuovi monster truck ispirati ai giocattoli che hanno dato il nome al tour.

Mega Wrex

Il primo si chiama Mega Wrex. Il nuovissimo monster truck è progettato per assomigliare a un dinosauro ed è chiaramente ispirato all’estetica degli anni ’90, che molti dei lettori appassionati potranno ricordare. Con un’altezza di 12 piedi, una lunghezza di 20 piedi e una larghezza di 12 piedi (3,6x6x3,6 metri), risponde a pieno alle aspettative del suo nome di monster truck. È alimentato da un Hemi V8 che produce 1.800 CV con l’aiuto di un compressore 871 Littlefield. Convoglia tutta la potenza alle ruote da 25 × 36 pollici e agli pneumatici Firestone da 66x43x35 pollici attraverso una trasmissione Coan Powerglide a due velocità.

Midwest Madness

Un’altra novità del tour è Rebecca Schnell e sarà la prima donna a guidare per l’Hot Wheels Monster Trucks Live. Guiderà la Midwest Madness, un altro debutto per il tour come prima collaborazione con Bigfoot. Basato su un Ford F-150 del 1974, è un po’ più piccolo del Mega Wrex a 10 ′ 6 ″ di altezza, 20 piedi di lunghezza e 11 ′ 8 ″ di larghezza (3,2 x 6 x 3,5 metri). Alimentato da un motore Ford, produce 1.500 CV con l’aiuto di un compressore BDS 871 e invia la potenza alle ruote tramite un cambio a due velocità.

Race Ace

Infine al tour si unirà anche un nuovo camion chiamato Race Ace e sfoggerà l’iconico design a fiamma di Hot Wheels. Alimentato da un motore Chevrolet, produce 1.500 CV grazie a un compressore BDS 871. Il suo corpo ha le stesse dimensioni del Midwest Madness e monta gli stessi pneumatici.

I nuovi camion si uniranno ai classici Bone Shaker, Tiger Shark, V8 Bomber e Demo Derby insieme ad altre attrazioni. Il tour inizierà in Ontario, California, il 18 settembre e farà 10 tappe negli Stati Uniti.