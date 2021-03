Honda: nuovi sistemi Sensing Elite di guida automatizzata Livello 3

Un ulteriore step in materia di ausili attivi alla guida entra nella dotazione della nuova lineup Honda. Si tratta dell’inedito “pacchetto” di funzioni di sicurezza Honda Sensing Elite, che esordisce nell’equipaggiamento di Honda Legend Hybrid EX proposta in leasing in Giappone. L’obiettivo dichiarato dai vertici del “colosso” giapponese è, chiaramente, rivolto ad una filosofia di “Sicurezza globale per tutti”, finalizzata a raggiungere una società a zero incidenti. Per arrivarci, occorre soddisfare determinati requisiti di controllo predittivo del veicolo: ed ecco il risultato, che sostanzialmente evolve le funzionalità Honda Sensing adottate di serie sull’intera lineup europea del marchio giapponese.

Arriva il Livello 3

L’ulteriore step in materia di sviluppo delle tecnologie di sicurezza avanzate ed intelligenti messe a punto dai tecnici Honda porta in dote, fra le novità, il sistema Traffic Jam Pilot, che risulta essere la prima funzione di guida automatizzata di Livello 3 (guida autonoma in un’area limitata) sviluppato dal marchio di Tokyo e, indica una nota tecnica Honda, “Certificata dalle autorità governative giapponesi tramite il Ministero del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo”. Con la tecnologia Traffic Jam Pilot, annuncia Honda, il sistema di bordo è in grado di condurre la vettura in autonomia (in determinate condizioni, come ad esempio nelle fasi di marcia in autostrada con traffico intenso), senza che per questo vi sia alcun controllo da parte del conducente.

Ecco come avviene il comando autonomo

Perché ciò avvenga, è necessario un preciso monitoraggio della costante posizione della vettura: questo si verifica attraverso i dati delle mappe 3D ad alta definizione ed al GNSS (sistema satellitare globale di navigazione), che calcolano ad ogni istante la posizione della vettura e le condizioni della strada. Nello stesso tempo, qualsiasi oggetto che si trovi nel raggio della vettura viene rilevato “a 360 gradi” anche con l’impiego di una serie di sensori esterni. Contestualmente, il sistema rileva i livelli di attenzione del conducente, per mezzo di una telecamera montata a bordo. La “somma” di tutte le informazioni consente all’ECU di bordo di riconoscere e prevedere le condizioni e decidere il controllo del veicolo adeguato al monitoraggio rilevato, e funzionale ad un’andatura sempre fluida e sicura.

Milioni di simulazioni e di km di prove

Per ottenere un risultato di massima affidabilità, rivela Honda, lo sviluppo del nuovo sistema Honda Testing Elite ha richiesto circa 10 milioni di possibili situazioni reali simulate, e circa 1,3 milioni di km di test effettuati – con l’impiego di una flotta di veicoli-laboratorio – sulle autostrade giapponesi. In ordine di offrire la massima tranquillità alla guida, informano i tecnici del marchio, il sistema Honda Testing Elite integra un dispositivo supplementare di sicurezza, sviluppato per mantenere l’affidabilità dell’auto anche in caso di problematiche ad una qualsiasi delle funzionalità di assistenza alla guida.

I dettagli di equipaggiamento

Honda Legend Hybrid EX con sistema Honda Testing Elite è riconoscibile per mezzo di alcuni accessori e finiture dedicati: luci di posizione blu, nuovi cerchi in lega, diversi sensori nascosti sotto la carrozzeria; e, all’interno, un display Full LCD da 12.3” ed un layout specifico per i comandi relativi (dimensioni, colori, luminosità e dettagli degli indicatori visivi). Il nuovo equipaggiamento, indica Honda, è stato adottato per assicurare una comprensione sempre intuitiva dello stato di funzionamento dei sistemi di guida autonoma, permettendo al guidatore di avere sempre sotto controllo i sistemi tecnologici di bordo e intervenire immediatamente in caso di necessità.

Le principali funzioni