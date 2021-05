Hofele HG 63 Limitless: tuning estremo per la Mercedes Classe G

La Mercedes-Benz Classe G è un vero e proprio mito della strada, che dal 1979 riesce in modo indissolubile a resistere sul mercato, e anzi, ogni anno migliora diventando più esclusiva. Stiamo parlando di un mezzo che dà il meglio di sé nel fuoristrada, quindi non ci sono strade, sentieri, montagne e deserti dove il Classe G non possa arrampicarsi o dove non possa dimostrare a tutti le sue indubbie qualità.

In Germania, tuttavia, qualcuno ha pensato di rendere ancora più estremo e soprattutto veloce, questo possente fuoristrada della Stella di Stoccarda. Il tuner di Donzdorf, Hofele, ha deciso di metter mano a questa icona per tirargli fuori ancora più cattiveria. Vediamo che cosa ne è saltato fuori.

Le modifiche

Per rendere l’auto ancora più vistosa, eccentrica, ma anche funzionale e leggera è stato adoperato un massiccio uso di fibra di carbonio a vista sia per la carrozzeria, combinato con un colore forte, sia nell’abitacolo che è diventato un salotto sportivo e moderno. Esternamente le modifiche hanno riguardato il paraurti anteriore ridisegnato, così come il cofano e le differenti prese aria.

Ma l’opera di rivoluzione non si ferma qua perché il già ricco fuoristrada tedesco, si compone adesso di pedane laterali elettriche a tutta lunghezza, che funzionano in combinazione con gli scarichi laterali del G 63. Questa vettura, chiamata HG 63 Limitless è un mostro di piacere, un uragano di prestazioni. Il sound è ovviamente e avvincente e le prestazioni sono decisamente migliorate rispetto alla vettura originale, la quale comunque adotta la prestigiosa effige di AMG.

Unico esemplare

L’opera di Hofele farà gola sicuramente ai tanti collezionisti del genere, perché il tuner tedesco ha deciso di modificare un solo esemplare. Si tratta quindi di una one-off, un’unica vettura da mettere in garage. Il prezzo non è ancora disponibile, ma non è difficile ipotizzare che non manchino gli acquirenti pronti a scatenare un’asta pur di portarsela a casa.