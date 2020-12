Mercedes Classe G by Hofele Design: abitacolo da business class

La Mercedes Classe G è uno degli ultimi fuoristrada “duri e puri” rimasti sul mercato, anche se la seconda generazione ha innalzato esponenzialmente il livello delle finiture e dei gadget tecnologici offerti. Non tutti sanno inoltre che la Classe G è uno dei veicoli off-road più apprezzati dai tuner internazionali, perché si presta particolarmente bene alle elaborazioni più disparate, estreme e originali.

Portiere ad apertura controvento

Non è infatti un caso che anche il famoso elaboratore Hofele Design abbia messo le mani sull’off-road teutonico trasformandolo in un vero e proprio salotto viaggiante, personalizzato con nuove ed originali portiere posteriori che si aprono controvento. Quest’ultimo dettaglio richiama vetture di elevato lignaggio del calibro di Rolls-Royce: le porte posteriore risultano infatti incernierate sul montante posteriore, inoltre questa scelta tecnica e stilistica risulta abbinata all’apertura a 90 gradi di queste ultime e alla presenza di pedane di risalita a controllo elettrico, con l’obiettivo di facilitare la salita a bordo dei passeggeri. Mercedes Classe G by Hofele Design Guarda le altre 15 fotografie →

Salotto su ruote

Osservando l’interno dell’abitacolo si rimane stupiti per il lusso e l’opulenza di materiali e finiture che rendono l’ambiente interno della Classe G ancora più esclusivo. Sedili e pannelli porta vantano candidi rivestimenti in pelle nappa e Alcantara. La zona posteriore risulta equipaggiata con due poltrone singole completamente regolabili elettricamente e dotate di funzione massaggio e riscaldamento (il tutto gestibile tramite il touchpad installato centralmente). Le sedute risultano inoltre equipaggiate di sostegni regolabili per le gambe e morbidi cuscini utilizzati come poggiatesta. Nulla risulta lasciato al caso, compreso il vano bagagli, impreziosito con dettagli in piano black e alluminio.

Look distintivo

Dal punto di vista estetico, la Classe G messa a punto da Hofele Design sfoggia numerose novità stilistiche, a partire dalla livrea bicolore nera e grigia e fino ad arrivare all’inedita griglia anteriore cromata impreziosita dal logo dell’elaboratore. Non mancano enormi cerchi in lega da 23 pollici e numerose cromature che alleggeriscono le forme squadrate di questo iconico veicolo.