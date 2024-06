Hispano Suiza Carmen Sagrera, hypercar per festeggiare 120 anni

Hispano Suiza ha presentato la Carmen Sagrera, il terzo modello della sua gamma di hypercar elettriche, che celebra il 120° anniversario del marchio. Questa nuova hypercar presenta un design aggiornato, prestazioni migliorate e una nuova batteria da 103 kWh. La nuova creatura è stata presentata alla Finca Mas Solers per celebrare il 120° anniversario dell’azienda. L’evento ha riunito il team Hispano Suiza, i media, gli ambasciatori, i clienti e gli amici del marchio.

Secondo Miguel Suqué, Presidente di Hispano Suiza, “non c’è dubbio che manteniamo ancora lo spirito pionieristico che ha caratterizzato il mio bisnonno Damiàn Mateu e il suo inseparabile amico e socio in affari Marc Birkigt 120 anni fa. Questa è una storia di persone, di macchine e di numeri, naturalmente. Ma soprattutto di persone che lavorano in squadra e amano un progetto unico e impegnativo, un progetto con molta anima”.

I miglioramenti della batteria

La Hispano Suiza Carmen Sagrera incorpora la seconda generazione di batterie del marchio, con una capacità totale di 103 kWh. Come ha sottolineato il Direttore Tecnico del marchio Juan Fernández, “questa tecnologia è stata sviluppata e prodotta al 100% negli stabilimenti Hispano Suiza di Montmeló, Barcellona“. La nuova batteria è migliorata in tutti gli aspetti principali, con l’adattamento di nuovi pacchi di celle agli ioni di litio all’avanguardia: ci sono 15 moduli di 24 celle ciascuno, 360 in totale. Pesa solo 612 kg e può funzionare a una tensione massima di oltre 750 VDC.

La capacità della batteria è stata aumentata da 80 kWh a 103 kWh, migliorando la densità energetica e consentendo di immagazzinare più energia nello stesso volume. Questo aggiornamento estende l’autonomia di guida di circa 100 km, portando l’autonomia totale a 480 km secondo il ciclo WLTP.

Un concentrato di aerodinamica

Le prese d’aria del cofano anteriore, ridisegnate, non solo migliorano l’estetica ma anche la funzionalità e ora si integrano perfettamente con quelle posteriori. Le nuove soglie laterali salgono con grazia lungo il profilo dell’auto, completando il design del pannello posteriore.

La parte posteriore è stata oggetto di significative modifiche al design e all’aerodinamica, evidenziate dall’aggiunta di un grande spoiler che ricorda le ali di una cicogna, in omaggio al logo del marchio. Questo spoiler diviso ottimizza la silhouette, fondendo senza soluzione di continuità i pannelli laterali verniciati in massa con la fibra di carbonio, mentre il diffusore, integrato con accenti di rame in stile Boulogne, migliora sia l’aerodinamica che il design, aggiungendo eleganza e tradizione.

Questi miglioramenti aerodinamici aumentano significativamente la deportanza e l’aderenza, migliorando le capacità di accelerazione in curva e laterale. All’interno, l’atmosfera sportiva continua, con una console centrale e un sistema di infotainment ridisegnati, rivestiti in alcantara con dettagli in pelle nera e rossa, che sottolineano esclusività e qualità.

Hispano Suiza Carmen Sagrera, che performance!

La Hispano Suiza Carmen Sagrera è dotata di quattro motori da 205 kW (circa 275 CV), che erogano una potenza combinata di 1.100 CV e 1.160 Nm di coppia, con un tempo da 0 a 100 km/h di soli 2,6 secondi. I motori sono a magneti permanenti a flusso assiale e collegati in serie: due sulla ruota posteriore sinistra e due su quella destra.

La trasmissione trasferisce la potenza all’asse posteriore ed è dotata di un differenziale autobloccante virtuale, che garantisce prestazioni ottimali in pista e un trasferimento efficiente della coppia agli pneumatici Michelin Pilot Sport 4 S. Sviluppati in collaborazione con il centro tecnico Michelin, questi pneumatici vantano un design unico ispirato alle cicogne e ai mosaici del leggendario architetto spagnolo Antoni Gaudí, che esalta ulteriormente l’esclusività del veicolo.