Heritage Parts: nuovi ricambi originali per Lancia, Alfa Romeo e Fiat d’epoca

Grazie alla sinergia con Mopar, il dipartimento Heritage di Stellantis ha ampliato il catalogo dei ricambi originali Heritage Parts per le auto d’epoca di Lancia, Alfa Romeo e Fiat, dopo i paraurti anteriore e posteriore per la mitica Lancia Delta HF Integrale e la ‘youngtimer’ Alfa Romeo Alfa 147 GTA.

Nuovi ricambi per la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione

Nello specifico, il catalogo Heritage Parts prevede adesso ben sette lamierati specifici per la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione, come il cofano, i parafanghi ed i rivestimenti delle portiere, tutti realizzati in acciaio a basso tenore di carbonio con l’aggiunta della zincatura.

Le altre novità per Alfa Romeo e Fiat

Inoltre, nel catalogo Heritage Parts sono disponibili 31 componenti originali per le Alfa Romeo GTV, Spider, GT, Alfa 147 e Alfa 156, nonché per le Fiat Coupé e barchetta, in numero limitato e fino ad esaurimento scorte. Nella lista figurano dieci centraline iniezione, più 21 ricambi di carrozzeria tra paraurti, parafanghi, portiere, portelloni e cofani.