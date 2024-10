Hennessey H1000 Escalade-V: veloce come una hypercar

Hennessey, il costruttore di hypercar e creatore di veicoli ad alte prestazioni con sede in Texas, ha presentato una versione da 1.005 CV della Cadillac Escalade-V, in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 3,6 secondi. Il super-SUV a tre file e a trazione integrale è in grado di scattare come una Lamborghini Huracan Evo.

Le modifiche per le alte prestazioni

Il team di ingegneri texani aggiunge quasi il 50% in più di potenza (1.005 CV) e il 35% in più di coppia (882 Nm) all’Escalade-V con un compressore ad alto flusso, un albero a camme personalizzato Hennessey, teste dei cilindri con aperture, una calibrazione del motore personalizzata e un corpo farfallato ad alte prestazioni tra il lungo elenco di aggiornamenti. L’Escalade-V, con il suo V8 sovralimentato da 6,2 litri, pesa circa 6.200 tonnellate, è ricca di tecnologia e può ospitare sette passeggeri di lusso, oltre ai bagagli. Eppure, nonostante il peso quasi doppio rispetto alla Huracan, la recente gara di accelerazione tra supercar Lamborghini di John Hennessey ha visto la Escalade dimostrare costantemente prestazioni superiori in partenza, accelerando di diverse lunghezze prima che la supercar la raggiungesse.

L’orgoglio di Hennessey

John Hennessey, fondatore e CEO dell’azienda: “Un SUV di lusso full-size non può battere le supercar, ma il modo in cui l’Escalade-V H1000 tiene testa a vetture dalle prestazioni leggendarie come la Huracan Evo è pazzesco! Se c’è un modo più veloce e divertente per spostare sette persone con questo comfort, non l’ho ancora trovato!”.

La produzione è in corso presso lo stabilimento Hennessey di Sealy, in Texas, e tutti gli slot per la costruzione del 2024 sono già esauriti. Ora si stanno raccogliendo gli ordini per la produzione del 2025, con l’esclusiva garantita di non più di 100 unità numerate in serie prodotte per gli anni di modello 2023 e 2024. Ogni veicolo beneficia della vasta ricerca e sviluppo di Hennessey, dei test su strada e su pista e di una garanzia limitata di 3 anni e 36.000 miglia.