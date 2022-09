Hankook Winter i*cept RS3: pronto per l’inverno

Novità importanti in vista della stagione invernale in materia di pneumatici: arriva il nuovo Hankook Winter i*cept RS3, che raccoglie il testimone dal pluripremiato Winter i*cept RS2. Questo prodotto di successo ha ricevuto come valutazione “altamente raccomandato” nel test degli pneumatici invernali Auto Zeitung 2020. Nello stesso anno ha ricevuto anche il punteggio più alto da Auto Express (Gran Bretagna) e ADAC per le sue eccellenti caratteristiche di tenuta, forte trazione ed eccellenti proprietà sia sull’asciutto che sul bagnato. Il nuovo pneumatico offre una sicurezza ulteriore ed è destinato ai SUV compatti ed alle vetture compatte.

Hankook Winter i*cept RS3 è proposto in 71 dimensioni

Disponibile sul mercato europeo in 71 dimensioni, da 14 a 17 pollici, comprese quattro opzioni con proprietà runflat di emergenza (HRS = Hankook Runflat System). il nuovo Hankook Winter i*cept RS3 offre spazi di frenata ridotti su strade innevate e tenuta migliorata su strade ghiacciate e bagnate rispetto al Winter i*cept RS2. Questo upgrade è dovuto all’utilizzo delle tecnologie più recenti da parte del costruttore.

Prestazioni migliorate sulla neve

Sulle strade innevate il nuovo Hankook Winter i*cept RS3 sfrutta i nuovi micro bordi, e l’incremento dell’area delle spalle per migliorare trazione ed aderenza laterale in curva. Il nuovo battistrada a V rovesciata e le nuove lamelle 3D, inoltre, offrono prestazioni di frenata più stabili e spazi di frenata ridotti fino al 4% rispetto al modello precedente.

Anche sul ghiaccio offre maggiore sicurezza

L’incremento della sicurezza è notevole anche sulle strade ghiacciate per via di una migliore rigidità del battistrada dell’Hankook Winter i*cept RS3. Nello specifico, i tasselli del battistrada sono più rigidi dell’1% in orizzontale e del 3% in verticale rispetto al Winter i*cept RS2. Questo si traduce in un’aderenza significativamente maggiore anche sul ghiaccio.

Non teme l’aquaplaning

Per scongiurare i rischi dell’acquaplaning l’Hankook Winter i*cept RS3 sfrutta varie tecnologie che offrono un elevato grado di stabilità di guida persino su strade bagnate, fangose o melmose. Oltre alle ampie scanalature del battistrada a forma di V, anche i singoli tasselli sulla superficie sono intersecati da piccole scanalature. Ciò consente all’acqua di defluire rapidamente riducendo notevolmente il rischio di aquaplaning. Anche il nuovo disegno del battistrada a W che lo riveste è determinante in questo senso e offre un migliore controllo delle sterzate sotto la pioggia. Quindi, con la nuova generazione di “Aqua Pine Compound”, gli sviluppatori sono riusciti a ridurre gli spazi di frenata sul bagnato. Il Winter i*cept RS3 consente spazi di frenata ridotti fino al 7% su strade bagnate e offre al contempo fino al 10% in più di chilometraggio rispetto al suo collaudato predecessore.