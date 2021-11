Hankook Kinergy 4S 2: massima motricità in ogni stagione

Gli automobilisti che cercano degli pneumatici in grado di garantire ottimo controllo e motricità elevata in qualsiasi condizione di guida e durante tutto l’anno, senza effettuare il cambio di pneumatici estivi/invernali, trovano negli “all-season” la soluzione ideale. Questa tipologia di coperture si è evoluta negli ultimi anni fino a rappresentare una alternativa intelligente per chi è attento ai costi, senza rinunce in termini di prestazioni e sicurezza.

Il produttore coreano Hankook si distingue per essere tra i pionieri nello sviluppo di prodotti all-season, che commercializza dalla fine degli anni ’90. L’esperienza ultraventennale della Casa coreana ha portato allo sviluppo dell’ultima generazione di pneumatici “quattro stagioni”, che si distingue per la tecnologia ulteriormente migliorata rispetto al passato. Gli pneumatici Hankook Kinergy 4S 2 sono completamente riprogettati per offrire un equilibrio ancora maggiore tra le prestazioni in estate ed in inverno, inoltre sono stati pensati appositamente per il clima europeo, sempre più soggetto a cambiamenti.

Sicurezza tutto l’anno

Gli pneumatici all-season di Hankook rappresentano una valida alternativa al cambio stagionale perché consentono di risparmiare sia sull’operazione di sostituzione, sia sull’acquisto di un secondo treno di gomme. Ovviamente sono perfettamente in regola con quanto prescritto dal Codice della Strada durante la stagione fredda: è infatti presente la marcatura fiocco di neve (3PMSF), che garantisce che la copertura possa essere utilizzata in tutti i Paesi dove è previsto l’obbligo di pneumatici invernali.

Le qualità del Kinergy 4S 2 sono state riconosciute in tutti i test indipendenti effettuati fin dal lancio. Di recente i redattori della rivista tedesca Auto Bild hanno messo alla prova diversi marchi di pneumatici ed hanno assegnato ad Hankook il primo premio come Top Produttore di pneumatici All Season, grazie alle eccellenti qualità di guida dei suoi prodotti in ogni condizione climatica e di fondo stradale.

Tecnologia esclusiva per prestazioni costanti tutto l’anno

Per fornire prestazioni costanti durante il corso dell’interno anno, il Kinergy 4S 2 coniuga le caratteristiche di un pneumatico estivo con quelle di un invernale. In questo modo riesce a garantire prestazioni equilibrate, ad esempio una elevata motricità su fondi differenti, come l’asciutto, il bagnato e la neve. Questo risultato è stato raggiunto grazie alla tecnologia di ultimissima generazione che si avvale di caratteristiche esclusive. Vediamo quali.

Nuova mescola

L’Hankook Kinergy 4S 2 porta in dote una mescola completamente riprogettata rispetto al suo predecessore, che utilizza silicio e polimeri, insieme a materie prime rinnovabili, per ottenere la massima presa sul bagnato. Non è da meno la motricità sull’asciutto, dove la gomma è in grado di garantire elevata rigidità e stabilità in curva. La mescola rimane elastica anche alle basse temperature, quindi la presa è elevata anche sulla neve. Ma non solo, i tecnici coreani sono riusciti ad ottenere anche dalla mescola del Kinergy 4S 2 un’usura ridotta ed una minore resistenza al rotolamento, a vantaggio dei consumi.

Battistrada direzionale

Per essere efficace e prestazionale sia in estate che in inverno, il Kinergy 4S 2 si avvale di un battistrada con disegno specifico. Il disegno prevede dei blocchi forma di V, che fanno presa gli uni sugli altri fornendo in questo modo maggiore stabilità, e due larghe scanalature a due livelli, che incanalano l’acqua lateralmente e favorendone la fuoriuscita in caso di forti piogge.

Lamelle 3D

Un’altra caratteristica specifica è rappresentata dal blocco centrale della superficie di rotolamento con delle fini lamelle 3D che permettono di incrementare la superficie di contatto e garantiscono una presa ottimale sulla neve. La particolare posizione ondulata delle lamelle aiuta ad aumentare la stabilità in frenata ed a diminuire gli spazi di arresto.

Disponibile in 66 misure

Davvero ampia la gamma del Kinergy 4S 2, che comprende ben 66 diverse misure per un diametro della ruota che va da 14 a 20 pollici. Ad arricchire ulteriormente l’offerta di Hankook ci sono gli pneumatici all-season pensati appositamente per i sempre più diffusi SUV, che prendono il nome di Kinergy 4S 2 X.