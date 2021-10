La GTA Spano in scala è il modellino Lego più veloce al mondo

Una replica in scala della GTA Spano, fatta coi mattoncini Lego, guadagna un primato, diventando il modellino più veloce al mondo fra quelli assemblati coi pezzi del noto costruttore danese. In questa veste, infatti, la riproduzione della supercar iberica ha raggiunto i 36,5 km/h. Mai un modellino Lego si era spinto a tali livelli. Il merito va ai ragazzi di Buwizz, azienda specializzata del settore, che hanno dotato il modello di 10 motorini elettrici in miniatura. La loro sfida è andata a segno.

Se le performance sono di riferimento, anche l’assemblaggio è di ottima fattura, con linee molto fedeli a quelle originali. Immagino la pazienza richiesta dalla sua costruzione. Fonte di ispirazione, come dicevamo, è stata la GTA Spano, una coupé del 2013, nata in 99 esemplari, con un look da prototipo, per far capire di che pasta è fatta.

Il menu parte dal motore: un V10 di 8.3 litri capace di erogare 780 cavalli, che crescono a 840 nella variante a bioetanolo. Poi tocca all’aerodinamica, con un CX di 0.25, abbinato ad un’ottima deportanza. Dopo viene il turno dei materiali sofisticati, come fibra di carbonio, titanio e kevlar, per una rigidezza degna di una vettura da corsa. Il dessert è costituito dalle prestazioni, con 350 km/h di velocità di punta. Partendo da fermo si raggiungono i cento all’ora in meno di tre secondi. Credo che basti a soddisfare l’appetito degli appassionati.