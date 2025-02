Green Ncap ha riconosciuto otto modelli di automobili per le loro eccezionali prestazioni ecologiche ed efficienza, ponendoli come esempi di eccellenza nella mobilità sostenibile per il 2024. Il premio, che include veicoli elettrici, ibridi e con motori termici tradizionali, coinvolge produttori provenienti da Cina, Francia, Germania, Giappone e Stati Uniti.

Le auto più ecologiche

Tra le piccole familiari, spicca la cinese Byd Dolphin Design Electric, mentre la Hyundai Ioniq 6 First Edition Electric si afferma come leader nel segmento delle auto familiari di grandi dimensioni. Nel settore delle city car, il primo posto è conquistato dalla Opel Corsa Electric, seguita dalla Honda Civic Hybrid (2.0 i-MMD e:HEV), che domina tra le ibride.

Per quanto riguarda i motori tradizionali, la Peugeot 308 1.5 BlueHDI primeggia nella categoria diesel, mentre la VW Taigo 1.0 TSI è il modello di riferimento tra le auto a benzina. Nel segmento crossover, la Jeep Avenger Summit Electric brilla tra le monovolume compatte, mentre la Hyundai Kona Electric si distingue tra i SUV di piccole dimensioni.

I risultati del Green Ncap

Secondo Aleksandar Damyanov, responsabile tecnico di Green Ncap, questi risultati dimostrano i progressi dell’industria automobilistica verso una maggiore sostenibilità e offrono ai consumatori una guida essenziale per scegliere veicoli eco-compatibili. La valutazione ha incluso diversi parametri, come la qualità dell’aria, l’efficienza energetica e l’impatto dei gas serra.

Particolarmente significativo è il trionfo della Opel Corsa Electric, che ha ottenuto il punteggio più alto del 2024, evidenziando il ruolo delle city car elettriche nella rivoluzione verde della mobilità urbana. Allo stesso tempo, il successo della Peugeot 308 sottolinea come anche il settore diesel stia evolvendo verso standard ambientali più rigorosi.

Guardando al futuro, Green Ncap prevede di introdurre un sistema di valutazione ancora più completo, che includerà l’analisi del ciclo di vita dei veicoli, le prestazioni in condizioni climatiche estreme e l’efficienza dei sistemi di ricarica. Questo offrirà una panoramica più dettagliata delle tecnologie automobilistiche disponibili sul mercato.