Gran Turismo 7: l’aggiornamento aggiunge nuove auto

Gran Turismo 7 ha annunciato i dettagli dell’aggiornamento gratuito 1.23, grazie al quale i giocatori potranno guidare tre nuove entusiasmanti auto. Sono la Volkswagen ID.R del 2019, la Nissan Silvia K Type S del 1994 e la Porsche Vision Gran Turismo Spyder.

Volkswagen e Porsche protagoniste

Il prototipo elettrico Volkswagen ID.R è stato protagonista alla Pikes Peak Hill Climb, o al Nürburgring Nordschelife. Ad ogni modo è molto veloce. Alimentato da un propulsore elettrico che eroga 500 kW/680 CV e 650 Nm di coppia, sulla bilancia pesa appena 1.100 kg. Ciò gli consente di raggiungere i 100 km/h in soli 2,25 secondi. La Porsche Vision Gran Turismo Spyder è un seguito futuristico della Vision GT che è stata presentata nel 2021. Sebbene non siano state rivelate specifiche ufficiali per la Spyder, la coupé erogava950 kW/1.292 CV da un -propulsore elettrico.

Nissan Silvia: una vecchia conoscenza

La Nissan Silvia S14 è stata introdotta nel mercato giapponese nel 1994 ed è diventata rapidamente una delle preferite dagli appassionati. Venduta come la 240SX di seconda generazione in Nord America, era alimentata da una gamma di quattro motori in linea. L’auto sarà acquistabile nel gioco tramite il menu “Legend Cars” dal 29 settembre in poi.

Gran Turismo 7: ulteriori aggiunte

Gran Turismo ha anche aggiunto un Menu Book e due Extra Menu Books alla sezione “Café” del gioco. Questi offriranno sfide relative alle “sorelle Silvia”, alle Corvette e alle Porsche a motore centrale. Una selezione di nuovi eventi è stata aggiunta alla modalità di gioco “World Circuits”, mentre delle nuove località (California II e Tokyo II) sono state aggiunte alla modalità Scapes. Questi consentono di mettere in scena foto di auto su nuovi sfondi. Infine, sono stati apportati numerosi aggiornamenti per correggere i bug all’interno del gioco ed è stato aggiunto il supporto per lo sterzo per il volante Logitech G RPO. Gran Turismo non smette mai di accontentare i suoi entusiasti fan.