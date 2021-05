GR Yaris Rally Cup: il nuovo campionato monomarca Toyota

Si avvicina la prima tappa del nuovo GR Yaris Rally Cup, il trofeo monomarca targato Toyota che sventolerà la sua prima bandiera a scacchi il weekend del 12-13 giugno ad Alba, in provincia di Cuneo. La Casa dei tre ellissi ha finalmente svelato la livrea ufficiale della protagonista del nuovo campionato monomarca, ovvero la GR Yaris, piccola e pepata sportiva a quattro ruote motrici.

Svelata la livrea ufficiale

La nuova livrea dedicata alla GR Yaris sfoggia i colori ufficiali del Toyota Gazoo Racing (rosso, nero e bianco), mentre sul tetto in fibra di carbonio fa bella mostra di sé il logo Toyota Gazoo Racing Italy, ovvero la divisione che gestirà il campionato. Quest’ultima avrà il compito di sottolineare lo stretto legame che unisce le auto stradali con le rispettive versioni da competizione di Toyota, proprio come la GR Yaris, sviluppata sfruttando il know how tecnico acquisto dal Costruttore giapponese nel mondiale WRC. La livrea della vettura viene completata dagli immancabili sponsor, come ad esempio KINTO (brand di Toyota specializzato nei servizi di mobilità), Pirelli, OMP (fornitore ufficiale del Toyota Gazoo Racing nel WRC) e LoJack (gruppo CalAmp).

“Siamo pronti al debutto del primo campionato monomarca del Toyota Gazoo Racing Italy – Queste le pearole di Mariano Autuori, Direttore Marketing di Toyota Motor Italia che ha inoltre aggiunto – un progetto che nasce sulla scia del grande successo che Toyota sta riscuotendo a livello mondiale nel motorsport. La protagonista del campionato non poteva che essere la nuova GR Yaris, massima espressione di come le competenze nel motorsport ci permettano di progettare auto sempre migliori.”

I dettagli del campionato

I team che parteciperanno al trofeo monomarca si contenderanno un ricco montepremi da ben 300.000 euro, distribuito tra premi di gara e premi finali. Per quanto riguarda la parte tecnica del campionato, sappiamo che la GR Yaris R 1T 4×4 verrà omologata nei primi giorni di giugno con l’obiettivo di essere pronta per la prima tappa del campionato. La presentazione ufficiale del monomarca si svolgerà in occasione del Rally Italia Sardegna, prova italiana del WRC che si svolgerà dal 3 al 6 giugno.

Il GR Yaris Rally Cup sarà caratterizzato da 5 appuntamenti che partiranno a metà giugno e termineranno alla fine del prossimo ottobre.

Calendario GR Yaris Rally Cup