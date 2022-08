GP di Monza: prezzi dei biglietti e come acquistare

La F1 sta facendo vivere una stagione di emozioni altalenanti ai tifosi della Ferrari in attesa trepidante del GP di Monza. Le vicende del GP di Ungheria sono ancora oggetto di discussione e, dopo la pausa estiva, si tornerà in pista in Belgio, a Spa. Il GP nelle Ardenne sarà l’antipasto all’approdo del circus iridato nel tempio della velocità, a Monza, nel weekend che va dal 9 all’11 settembre. Nel frattempo, la situazione potrebbe e dovrebbe migliorare, perché, attualmente, la Ferrari insegue la Red Bull in classifica costruttori ad una distanza importante, 97 punti. Nella graduatoria riservati ai piloti, invece, la rincorsa di Leclerc a Verstappen è diventata più affannosa, considerato che tra i due ballano la bellezza di 80 punti. Non tutto però è perduto, e nel GP di Monza la Ferrari potrà correre davanti ai tifosi italiani con tutto il supporto del caso. Ma come fare per accaparrarsi uno dei ricercatissimi biglietti?

F1: come acquistare i biglietti del GP di Monza

Se la febbre da F1 vi è salita alle stelle non volete perdervi il GP di Monza nell’anno del centenario, allora la cosa migliore da fare è quella di verificare la disponibilità sul sito biglietti.monzanet.it e, nel caso passare all’acquisto. Per le modalità di pagamento è possibile utilizzare la carta di credito, in alternativa si può effettuare un bonifico online MyBank, oppure affidarsi al servizio Satispay. Qualora la ricerca non andasse subito a buon fine, allora potreste andare alla ricerca dei preziosi tagliandi in uno dei 1.500 punti vendita Vivaticket presenti in Italia. Si può anche tentare la via telefonica componendo il numero gratuito 800905450 e ricevere assistenza da un operatore.

I costi dei biglietti per il GP di Monza

Il GP di Monza, come tutte le gare di F1, si svolgerà nell’arco di un weekend, per cui è possibile scegliere se andare il 9, il 10 o l’11 settembre. Chiaramente, i prezzi variano, perché più ci si avvicina alla gara, più tendono a salire. Infatti, per venerdì 9 settembre 2022 il range, in base ai settori, spazia dai 33,50 euro, fino ad arrivare a 123,50 euro. Il sabato si parte da 43,50 euro con un costo massimo di 223,50 euro. Per domenica 11 settembre 2022, in base ai tagliandi rimasti, il prezzo varia dai 475 euro della Laterale parabolica A-B, fino ai 675 euro per la seconda variante T9 e le uscite Ascari A-B, entrambi disponibili su Global Tickets. Con 625 euro, invece, acquistando il biglietto direttamente dal sito ufficiale della F1, www.formula1.com, si possono vedere la partenza e l’arrivo della gara, oltre ai vari passaggi, dalla tribuna Biassono posizionata al termine del rettilineo. Una posizione ideale per comprendere chi attacca meglio la chicane, spesso teatro di duelli spettacolari.

La Ferrari deve guadagnare velocità

Per il GP di Monza la Ferrari porterà sicuramente novità aerodinamiche e, magari, una power unit più potente, visto che sul tracciato brianzolo la velocità sarà fondamentale. La missione del team di Maranello è quella di ridurre il gap velocistico con le Red Bull. I tifosi sono pronti all’invasione di pista a fine gara per avvolgere con la tipica marea rossa i protagonisti della giornata, che, si spera, siano i piloti della Ferrari.