The Beast: il go kart con motore a reazione [Video]

In America sanno stupire con gli effetti speciali. Bob Maddox, noto anche come “Rocketman”, ne fornisce una conferma, con un go kart a reazione, che onora la sua fama di “uomo razzo”. Lo stravagante veicolo da lui creato, ha un nome che ne interpreta lo spirito: “The Beast” (la bestia). Non ci vuole molto a capire come abbia poco a che fare con quelli solitamente usati nei kartodromi.

Qui tutto ruota attorno a un Pulsejet, al cui interno avviene una combustione a intermittenza con propano e diesel. La spinta è a impulsi, quindi non in forma continua. Si tratta infatti di un pulsoreattore, dall’architettura molto semplice. Il Triple Valveless jet kart di Bob Maddox fa tesoro di questa tecnologia ed è un oggetto esotico, che può raggiungere le 90 miglia orarie, pari a circa 145 km/h.

L’immagine del prodotto si coniuga perfettamente a quella del suo creatore, la cui barba è scenografica tanto quanto il go kart a sua firma. Pare che alla moglie piaccia così. Ecco perché la taglia solo quel po’ che serve per evitare che vada a fuoco nelle sue imprese. Il Rocketman di cui ci stiamo occupando è un autodidatta in cerca di emozioni. Grande il suo divertimento, specie nelle cavalcate notturne, accompagnate da infuocate effervescenze cromatiche.

“The Beast” è la sua creatura più recente, ma questo simpatico personaggio degli anni ’60, appassionato di Willy il Coyote, ha anche dato vita anche ad altri veicoli a razzo, sin dalla giovane età. Il tema lo ha sempre appassionato e continua a procurargli immense soddisfazioni. Ovviamente, nelle sue uscite, usa sempre adeguate protezioni per le orecchie. Un timpano danneggiato lo ha indotto a seguire le migliori pratiche protettive.