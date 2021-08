GMC Canyon AT4 OVRLANDX: un pick-up inarrestabile

GMC ha presentato, all’Overland Expo Mountain West 2021, un nuovo concept basato sul GMC Canyon. Il prototipo è stato denominato Canyon AT4 OVRLANDX e vanta doti off-road pure e dure, pensato per i più avventurieri.

Basata su un telaio pensato apposta per il fuoristrada, la Canyon è dotata di protezioni per i bilancieri, bracci di controllo in ghisa, un paraurti anteriore rinforzato e tiranti per proteggere il parabrezza.

Pensata per l’off-road puro

Dispone inoltre di differenziali di bloccaggio elettronici anteriori e posteriori e ammortizzatori Multimatic DSSV per renderla il più capace possibile fuori dai sentieri battuti. Insieme ai pneumatici BFGoodrich KM3 Mud-Terrain da 33 pollici su ruote AEV Crestone da 17 pollici, la Canyon AT4 OVRLANDX ottiene un totale di 10 pollici di altezza da terra e un angolo di attacco di 27,7 gradi.

Una 4×4 Premium

John Owens, lead creative designer del marchio, ha affermato:

Il concept truck Canyon AT4 OVRLANDX è stato progettato per bilanciare la funzionalità con l’estetica. Quando si guida fuoristrada le doti off-road sono un fattore importante, ma farlo con stile e comfort premium eleva ulteriormente l’esperienza per i clienti con zero compromessi.

A completare il design ci sono il paraurti posteriore AEV, una tenda montata sul tetto, un parasole apribile, taniche per gas e acqua, un tavolino da picnic e persino un angolo cottura e un pannello solare.

V6 da oltre 300 CV

Alimentato da un motore V6 da 3,6 litri abbinato a una trasmissione automatica a otto rapporti, è in grado di erogare 308 CV e 369 Nm di coppia.

Duncan Aldred, GMC Global Vice President, ha aggiunto: