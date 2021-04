Genesis X Concept 2021: la GT elettrica coreana

Genesis ha presentato la Genesis X Concept 2021, il prototipo di un’auto elettrica di grande valore essenziale del marchio, che rappresenta l’ideale di audacia e progresso del brand coreano. Di fatto potrebbe trattarsi di una futura coupé o GT a emissioni zero dalla divisione premium di Hyundai.

Recentemente Hyundai ha presentato la Ioniq 5 e Kia ha seguito le sue orme con l’unveiling della EV6 GT, un modello elettrico più veloce sullo 0-100 km/h della Porsche Taycan 4S. All’interno del Gruppo mancava all’appello solo il terzo marchio, Genesis, per salire sul palco con una novità elettrica.

Geneis non ha rilasciato quasi nessun dato sulle specifiche tecniche dell’auto, come potenza, autonomia o tempi di ricarica, da Seul si sono limitati a dire soltanto che è elettrica. Per ora Genesis vuole che il design parli da solo. E curiosamente, rispetto alle proposte di design di Hyundai o Kia, la Genesis è sorprendentemente classica.

Design classico ma spettacolare

Questa coupé è infatti conforme a tutti i codici classici di una gran turismo, come il cofano lungo e l’abitacolo che giace sull’asse posteriore, a sua volta piuttosto corto. I volumi sono molto ben definiti e le alette allargate aggiungono una muscolosità che accenna potenza e sportività.

La griglia Genesis domina la parte anteriore, ma in un modo più tradizionale se si guarda a ciò che hanno fatto Lexus e BMW, ad esempio. Allo stesso modo, i fari sdoppiati, tipici del look Genesis, si intrecciano e si estendono verso le portiere. Al posteriore i fanali replicano i gruppi ottici posteriori dell’anteriore, con lo stesso cenno stilistico.

Interni sofisticati

L’interno è un mix di temi classici e moderni. L’abitacolo è minimalista, con tutte le prese d’aria nascoste nel cruscotto. I display sono stati ridotti al minimo, a contrasto con un abitacolo rivestito in pelle marrone, che circonda completamente il guidatore e si fonde con la console centrale flottante.

I passeggeri anteriori siedono sui sedili di tipo baquet, ma solo quello del guidatore sfoggia la stessa pelle marrone del cruscotto. Il copilota e i passeggeri posteriori dispongono invece di sedili rivestiti in pelle verde-blu scuro.

L’uso di materiali riciclati conferisce un carattere unico agli interni della Genesis X, spiegano dal marchio. Per le cinture di sicurezza, le parti del volante e il rivestimento dell’airbag per i quali è stato utilizzato un tessuto realizzato con pelle avanzata da precedenti processi di produzione.