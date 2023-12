Garmin Beat Yesterday 23 For Charity: a Milano si è svolta l’ottava edizione dell’evento di sport e solidarietà

Allo Sheraton Milan San Siro si è tenuto il Beat Yesterday 23 For Charity. Si tratta dell’evento di Garmin che ogni anno coinvolge grandi nomi dello sport, della musica e dell’innovazione e che per la sua ottava edizione ha deciso di dare visibilità a Obiettivo3, la società sportiva fondata da Alex Zanardi per il sostegno professionale ed economico degli atleti con disabilità nello sport. Si è trattato insomma di un evento davvero imperdibile che quest’anno ha fatto un vero e proprio salto di qualità: creare un “Beat Yesterday” collettivo e in diretta per la prima volta accessibile al pubblico, a sostegno di Obiettivo3.

Beat Yesterday 23 For Charity: ecco le novità dell’edizione di quest’anno dell’evento di Garmin

Con questa visione Garmin, azienda leader nella creazione di prodotti innovativi e dotati di alta tecnologia, ha ideato l’evento Beat Yesterday del 2023 come una vera e propria staffetta indoor, in cui tecnologia e passione si sono unite in un binomio perfetto. Partendo proprio dalle Tacx NEO Bike: smart bike all-in-one per l’allenamento indoor che assicurano una pedalata realistica, e dagli Smart Trainer del brand, personaggi famosi dello sport, che non solo hanno percorso chilometri a favore di Obiettivo3, ma hanno consentito la donazione finale di 10.000 euro. Mentre, sul palco, si sono alternati quattro talk che hanno approfondito proprio quei valori di cui il Beat Yesterday si fa portavoce da otto anni.

A inaugurare l’evento è stato Andrea Berton, giornalista e telecronista sportivo e storico protagonista dei Beat Yesterday, che ha condotto il pubblico in un viaggio alla scoperta dell’altruismo, nello sport e nella vita. Tra gli ospiti della mattinata ci sono stati Davide Cassani (ex tecnico della nazionale di ciclismo), Barbara Manni ed Emilia Rossatti.

Questa è una giovane promessa della scherma che dopo l’infortunio dell’avversaria durante la finale del campionato italiano under 23 di spada ha scelto di tenersi a distanza e far scorrere il tempo, con un gesto di grande fairplay. C’era anche Stefano Viganò, Amministratore delegato di Garmin Italia.