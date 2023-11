GAC Era Concept: un suv futuristico a celle a combustibile

GAC Group, il costruttore cinese, ha presentato al Salone di Guangzhou 2023 la sua ultima concept car: GAC Era Concept, un suv di grandi dimensioni con una propulsione a celle a combustibile. Si tratta di un progetto che anticipa la visione di GAC per il futuro della mobilità sostenibile e intelligente. Questo SUV ha un design audace e innovativo. GAC ha affermato che i componenti usati per questa auto sono realizzati con materiali sostenibili, tra cui plastica marina riciclata e materiali a base biologica di alghe marine.

Al Salone dell’auto di Guangzhou 2023 svelato il nuovo GAC Era Concept

Il frontale è caratterizzato da una calandra con il logo GAC illuminato, mentre i fari sono sottili e affilati. La fiancata mostra una linea da coupé e delle portiere ad apertura opposta, che facilitano l’accesso all’abitacolo. Il posteriore è dominato da una striscia luminosa che collega i gruppi ottici e da un diffusore aerodinamico.

GAC Era Concept ha una propulsione a celle a combustibile, che utilizza l’idrogeno per produrre elettricità e alimentare i motori elettrici. La potenza è di circa 540 CV. L’autonomia è di circa 800 km, con una ricarica dell’idrogeno in 5 minuti. L’Era è anche dotata di un sistema di guida autonoma di livello 4, che permette al conducente di delegare la guida al veicolo in determinate condizioni.

L’abitacolo dell’Era è spazioso e confortevole, con quattro sedili singoli e un grande display touchscreen. La cabina è rivestita in pelle micelio a base biologica viola tramonto, combinata con superfici simil-pelle scamosciata e una struttura in stile legno bianco. GAC Era Concept dimostra la capacità di GAC Group di sviluppare soluzioni innovative e sostenibili per il futuro della mobilità.