Non c’è due senza tre? Non questa volta nel settore automotive giapponese. Il progetto di fusione Honda Nissan e Mitsubishi, che avrebbe dovuto creare il terzo gruppo auto a livello mondiale, si trova ora in una fase di profonda crisi. Dopo l’annuncio dello scorso dicembre con la firma di un memorandum d’intesa, il piano si è arenato tra dispute interne e ostacoli imprevisti.

Honda – Nissan: emergono difficoltà per la fusione

Il nodo principale è rappresentato dalla presenza di Renault nel capitale di Nissan. Il costruttore francese, che detiene il 35,7% delle quote Nissan, è visto da Honda come un elemento destabilizzante per l’operazione. Questa complessa relazione, nota come Renault Nissan, ha ulteriormente complicato la situazione, con Nissan impossibilitata a riacquistare le proprie quote da Renault. A peggiorare il quadro, il ritiro di Mitsubishi dai negoziati ha inflitto un ulteriore colpo al progetto.

Le trattative tra Honda e Nissan sono attualmente in stallo, come riportato da The Asahi Shimbun e confermato da Reuters. Questo esito negativo mette a rischio la nascita di un colosso capace di competere con Toyota e Volkswagen, minando in particolare le speranze di Nissan di superare le proprie difficoltà finanziarie.

Colossi in crisi

L’unione avrebbe potuto portare vantaggi significativi, tra cui la condivisione tecnologica. La collaborazione avrebbe permesso di sviluppare congiuntamente le tecnologie ibride e:HEV di Honda ed e-Power di Nissan, oltre a standardizzare le piattaforme produttive e diversificare l’offerta di veicoli sul mercato globale.

Il settore automobilistico ha già affrontato fusioni complesse in passato, ma la peculiarità di questo caso risiede nella molteplicità degli attori coinvolti e nella divergenza dei loro interessi. Con la crisi Mitsubishi e i contrasti tra Honda e Nissan, il futuro dell’operazione resta incerto, lasciando in sospeso la possibilità di vedere nascere un nuovo gigante dell’automotive giapponese.