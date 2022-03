Furti auto: rubano una Seat Leon in meno di 4 minuti [Video]

Due uomini si sono avvicinati ad una Seat Leon, sono entrati in un lampo dentro la vettura e in meno di quattro minuti sono riusciti a rubarla. Il furto auto effettuato in tempo record è accaduto a Barletta ai danni di una vettura aziendale lasciata parcheggiata da un uomo di Civitanova che era andato in Puglia a far visita ad un cliente.

Il furto della vettura, messo a segno in una manciata di minuti, è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza dell’azienda presso cui il malcapitato era andato all’appuntamento di lavoro. L’uomo, secondo quanto riportato dai media locali, ha raccontato di aver lasciato posteggiata la vettura di fronte l’azienda in questione che si trova in una zona industriale poco frequentata. Secondo il suo racconto, il protagonista di questa storia alla fine del suo appuntamento non ha più ritrovato la vettura, anche se grazie alle telecamere è riuscito a ricostruire la dinamica del furto. Purtroppo però, della sua auto e del suo tablet posto all’interno della vettura al momento si sono perse le tracce.

Osservando le immagini del video pubblicato su Youtube si vede l’arrivo di una Ford Focus (anche questa risultata rubata) che si ferma dietro la Leon. Dal sedile passeggero della prima vettura scende un uomo che riesce in pochi secondi a intrufolarsi nell’auto forzando la portiera del conducente. Poco dopo anche un secondo uomo si avvicina all’auto e passa al complice alcuni oggetti che verranno utilizzati per aprire il cofano e mettere in moto la vettura. In meno di quattro minuti dall’arrivo dei malviventi la vettura viene messa in moto e le due auto vanno via indisturbate. Sull’evento stanno indagando i carabinieri, ricordiamo inoltre che secondo i dati rilasciati sarebbero ben 108 le vetture rubate a Barletta dall’inizio dell’anno.