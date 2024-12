Foton Tunland V9: il robusto pick-up cinese debutta in Italia

Il Foton Tunland V9, un pick-up dalle dimensioni imponenti e dalla tecnologia avanzata, fa il suo ingresso nel mercato italiano grazie a EMC EurasiaMotor. Progettato per rispondere alle esigenze di professionisti e appassionati dell’off-road, questo veicolo unisce potenza, versatilità e comfort in un design moderno e accattivante.

Il cuore del Tunland V9 è un motore 2.0 turbodiesel mild hybrid da 159 CV e 450 Nm di coppia, capace di offrire prestazioni affidabili sia su strada che su terreni accidentati. Dotato di trazione integrale e cambio automatico a otto rapporti con ridotte, il pick-up promette una guida sicura e dinamica in ogni situazione. Già ordinabile a partire da 39.500 euro (IVA esclusa), le prime consegne sono previste per l’inizio del 2025.

Dimensioni e allestimenti

Con una lunghezza di 5,62 metri, una larghezza di 2,09 metri e un’altezza di 1,96 metri, il Tunland V9 si distingue per il suo design massiccio, caratterizzato da una grande griglia esagonale che richiama i pick-up americani di ultima generazione. L’unica configurazione disponibile è quella a doppia cabina, con cinque posti comodi e un cassone da 1.379 litri, ideale per il lavoro e il tempo libero.

L’abitacolo è curato nei minimi dettagli per offrire un’esperienza di guida confortevole e tecnologica. La plancia integra due ampi schermi: un quadro strumenti digitale e un display touchscreen da 14,6 pollici compatibile con Apple CarPlay. Tra le dotazioni spiccano un volante ergonomico, una ricarica wireless per smartphone e materiali di qualità che rendono l’ambiente moderno e funzionale.

Il pick-up è disponibile in due allestimenti: Flagship e Ultra. La versione Ultra, più ricca, include avanzati sistemi di assistenza alla guida come il cruise control adattivo, la frenata automatica e il mantenimento della corsia. Tra gli optional si possono aggiungere sensori di parcheggio anteriori, retrovisori elettrici ripiegabili, telecamere a 360° e un tetto panoramico per un maggiore comfort visivo.

Il Foton Tunland V9 rappresenta una nuova opzione nel segmento dei pick-up, combinando caratteristiche tecniche avanzate, un design imponente e un prezzo competitivo per il mercato italiano.