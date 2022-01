Formula 1: come cambia il regolamento della stagione 2022

La prossima stagione di Formula 1 promette di riservare grosse sorprese, grazie a un cambiamento di regolamento che ha stravolto la forma delle monoposto che andranno in pista con conseguente possibilità di ribaltamento delle gerarchie tra scuderie viste fino a oggi. Un’altra grande occasione è quella di apportare un ulteriore innalzamento dello spettacolo in gara – anche se non è mai mancato nelle ultime stagioni – con le nuove auto che si preannunciano più adatte ai sorpassi e al restare nella scia l’una dell’altra. Ma vediamo nel dettaglio quelli che potrebbero essere i veri vantaggi della F1 2022.

I punti di forza

Le nuove spettacolari monoposto di Formula 1 avranno dei grandissimi vantaggi dal punto di vista aerodinamico, infatti grazie a un minor disturbo potremo assistere a delle battaglie in pista ancora più avvincenti. Inoltre, grazie al downforce che proviene dal fondo delle auto ci saranno meno turbolenze, quindi meno aria sporca che penalizza chi insegue surriscaldando le gomme.

A tal proposito, le gomme pensate da Pirelli (adesso da 18”) saranno meno soggette alla termica, e di conseguenza meno sensibili alla temperatura. Un’altra novità riguarda il peso delle vetture, che sarà maggiore rispetto a quelle viste fino al 2021, il che porterà dei vantaggi soprattutto in frenata, potendo eseguire questa manovra in modo anticipato.

Ulteriori vantaggi

Ultimo ma non ultimo, le monoposto che scenderanno in pista dal prossimo anno potrebbero essere soggette a meno sviluppi nel corso delle stagioni, il che dovrebbe produrre una maggiore competitività di tutti i team, con meno possibilità di allargare il divario tra le scuderie di vertice e quelle che viaggiano nel fondo della classifica.

Ormai non resta che aspettare i primi test stagionali che anticipano l’esordio della nuova stagione, che come sempre partirà a marzo, forse con qualche defezione importante fra il gruppo dei piloti, infatti Lewis Hamilton potrebbe non tornare nella sua Mercedes e prendersi un anno sabbatico dopo le delusioni di Abu Dhabi.