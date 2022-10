Formula 1: Audi sceglie Sauber

La Casa dei quattro anelli aveva annunciato alla fine di agosto il suo ingresso in Formula 1 a partire dal 2026. Oggi ha diramato ulteriori dettagli che riguardano il progetto F1, per il quale la Casa tedesca ha scelto di iniziare l’avventura nella classe regina del motorsport con il Team Sauber, una realtà forte di 30 anni di esperienza agonistica e sicuramente una delle squadre più apprezzate e con il maggiore know-how in Formula 1. L’accordo di collaborazione prevede che la power unit Audi venga realizzata presso il Competence Center Audi Motorsport di Neuburg an der Donau, mentre Sauber svilupperà la monoposto presso il sito di Hinwil, in Svizzera, e sarà anche responsabile della pianificazione e gestione delle attività in gara.

Audi e Sauber: ecco l’organizzazione del lavoro

“Siamo profondamente soddisfatti per aver acquisito un partner così esperto e competente per il nostro ambizioso progetto in Formula 1”, ha dichiarato Oliver Hoffmann, Membro del Board per lo sviluppo tecnico di AUDI AG. “Conosciamo già il Gruppo Sauber, celebre per le strutture all’avanguardia e l’eccezionale esperienza in F1, grazie a precedenti collaborazioni e siamo convinti che insieme formeremo una squadra assolutamente competitiva”. Dando ascolto alla memoria storica, è facile ricordare che Audi Sport e Sauber hanno lavorato insieme già in passato, quando la Casa tedesca utilizzava con regolarità la galleria del vento del Gruppo Sauber a Hinwil, a poco meno di quattro ore di auto dall’headquarter di Ingolstadt, negli anni dei trionfi a Le Mans e dello sviluppo della vettura di Classe 1 per il DTM. “Audi è il partner migliore per il Gruppo Sauber”, ha affermato Finn Rausing, Presidente di Sauber Holding. “È chiaro come le due Aziende condividano valori e visione. Non vediamo l’ora di raggiungere gli obiettivi comuni grazie a una partnership forte e di successo”.

Lo sviluppo della power unit, costituita da un motore elettrico, una batteria, l’elettronica di gestione e il propulsore a combustione, è già in corso presso lo stabilimento di Audi Formula Racing GmbH a Neuburg an der Donau. Oltre 120 specialisti stanno già lavorando al progetto. “Sauber è un partner dalla caratura straordinaria per l’utilizzo della power unit Audi”, sono state le parole di Adam Baker, CEO di Audi Formula Racing GmbH, che ha poi proseguito confermando che “siamo impazienti di collaborare con un team di grande esperienza che ha contribuito all’evoluzione della Formula 1 attraverso molteplici epoche. Insieme, a partire dal 2026, vogliamo scrivere un nuovo capitolo di successo”.

In Audi già si lavora per la F1

Se è vero che al debutto nel massimo campionato mancano ancora quattro anni, chi segue la F1 può comprendere bene come il tempo sia un alleato prezioso se ben utilizzato. Non a caso, sappiamo che il piano di lavoro in vista del debutto di Audi in gara nel 2026 è già caratterizzato da ritmi decisamente serrati. L’espansione della struttura di Neuburg in termini di personale e infrastrutture tecniche dovrebbe essere in gran parte completata nel 2023. I primi test in pista, con una monoposto dotata della power unit Audi, sono previsti nel corso del 2025.

La Formula 1 sta vivendo una significativa fase di transizione e si avvia a percorrere un cammino in cui è e sarà sempre più evidente la forte accelerazione tecnologica a favore della sostenibilità, grazie ai nuovi regolamenti che entreranno in vigore proprio dal 2026. Sono proprio le nuove regole tecniche, che prevedono un livello superiore di elettrificazione rispetto allo standard odierno, che hanno costituito un fattore determinante per Audi nel confermare la scelta di essere presente nel Circus della F1. Dal 2026, le power unit saranno più efficienti e il motore elettrico sarà potente quasi quanto il propulsore termico, caratterizzato da un output di circa 400 kW (544 CV). I motori turbo da 1,6 litri utilizzeranno un innovativo carburante sostenibile e carbon neutral, caratteristica, quest’ultima, particolarmente rilevante per il circus della F1 che si è posto l’ambizioso obiettivo di divenire carbon neutral entro il 2030.

Cosa succederà tra Alfa Romeo e Sauber?

Il matrimonio tra “Audi e Sauber Motorsport è un passo fondamentale per il nostro team – ha spiegato Frédéric Vasseur, Managing Director & CEO e Team Principal della Sauber – che ci consentirà di continuare di avvicinarci alle prime file della griglia di partenza. Diventare la squadra ufficiale dell’Audi non è solo un onore ed una grande responsabilità, ma anche l’opzione migliore per il futuro, e siamo pienamente fiduciosi di poter aiutare questa grande Casa a raggiungere gli obiettivi che si è prefissata con il nuovo progetto Formula 1”. Il team Sauber continuerà a rispettare fino al termine della stagione 2023 l’accordo stretto con Alfa Romeo e ha confermato che proseguirà il suo rapporto con la Ferrari relativo la fornitura della power unit fino al termine della stagione 2025.